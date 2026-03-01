Casal do Choutinho unidade de Alojamento Local para quem gosta de tranquilidade
Localizada no Chouto, na Estrada do Vale de Santa Maria, foi criada pelo casal Carlos Pedro Ferreira dos Santos e Helena Faria Leal.
Na quinta do Casal do Choutinho, no Chouto, vive o Serafim, um burro africano anão, o Nougat, cão vigilante e amigável, a Mia, gata caseira e as galinhas poedeiras. O local foi adquirido pelo casal Carlos dos Santos e sua esposa Helena Leal, e funciona como Alojamento Local.
“Vivíamos em Oeiras, mas conhecíamos o Chouto desde pequenos, por termos cá familiares. A quinta é composta por uma casa maior e duas mais pequenas - a casa do "Cavalo" e a do "Campino" – que recuperámos. Cada uma delas é composta por um quarto com cama de casal, uma sala com salamandra, com duas camas (uma de gaveta) e cozinha totalmente equipada”, explica Helena Faria Leal.
Localizado num dos extremos da aldeia, o Casal do Choutinho é sossegado e suficientemente perto da localidade, o que permite ir ao café ou ao minimercado a pé. Mas a tranquilidade do local não é o único atractivo.
“Somos mais procurados no Verão para desfrutar da piscina e do churrasco, mas de Inverno também é muito agradável, dão-se passeios magníficos, podemos observar as aves, aproveitar o Circuito de Cycling e, combinando, até se conseguem fazer uns workshops sobre cogumelos, tratamento de madeira, sobre a cortiça, visita ao Observatório da Charneca, entre outras actividades”, resume o proprietário, deixando o convite para uma estadia. “Sejam muito bem-vindos!”.