Especiais | 01-03-2026 07:00

Casal do Choutinho unidade de Alojamento Local para quem gosta de tranquilidade

ESPECIAL FESTIVAL DO COGUMELO
Casal do Choutinho aposta numa experiência turística tranquila e de fruição da Natureza - foto DR
Localizada no Chouto, na Estrada do Vale de Santa Maria, foi criada pelo casal Carlos Pedro Ferreira dos Santos e Helena Faria Leal.

Na quinta do Casal do Choutinho, no Chouto, vive o Serafim, um burro africano anão, o Nougat, cão vigilante e amigável, a Mia, gata caseira e as galinhas poedeiras. O local foi adquirido pelo casal Carlos dos Santos e sua esposa Helena Leal, e funciona como Alojamento Local.
“Vivíamos em Oeiras, mas conhecíamos o Chouto desde pequenos, por termos cá familiares. A quinta é composta por uma casa maior e duas mais pequenas - a casa do "Cavalo" e a do "Campino" – que recuperámos. Cada uma delas é composta por um quarto com cama de casal, uma sala com salamandra, com duas camas (uma de gaveta) e cozinha totalmente equipada”, explica Helena Faria Leal.
Localizado num dos extremos da aldeia, o Casal do Choutinho é sossegado e suficientemente perto da localidade, o que permite ir ao café ou ao minimercado a pé. Mas a tranquilidade do local não é o único atractivo.
“Somos mais procurados no Verão para desfrutar da piscina e do churrasco, mas de Inverno também é muito agradável, dão-se passeios magníficos, podemos observar as aves, aproveitar o Circuito de Cycling e, combinando, até se conseguem fazer uns workshops sobre cogumelos, tratamento de madeira, sobre a cortiça, visita ao Observatório da Charneca, entre outras actividades”, resume o proprietário, deixando o convite para uma estadia. “Sejam muito bem-vindos!”.

