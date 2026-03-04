A ideia de que há um conjunto de iluminados detentores da verdade é assustadora

Quase ao fim de uma década no cargo o que ainda a motiva para continuar?

Saber que me falta fazer muita coisa. O trabalho nunca está concluído. Mas sou uma optimista. Houve muita coisa que se fez no âmbito da melhoria das acessibilidades no concelho desde que cheguei à vereação. Não posso dizer que foi tudo da minha autoria, mas sou culpada em algumas situações. Já havia nos presidentes Maria da Luz Rosinha e Alberto Mesquita uma preocupação grande em tornar o espaço público democrático e para todos. Continuamos a construir as nossas cidades tendo em mente apenas as medidas do homem vitruviano do Leonardo da Vinci, com dimensões típicas, mas somos tudo menos típicos. O executivo ter uma pessoa com limitações funcionais e que tem uma palavra a dizer sobre as coisas torna estas preocupações muito mais visíveis e diferentes. Consegui dar transversalidade à preocupação com a inclusão. Isto não é só um problema de acessibilidade, um problema cultural, um problema da educação ou da coesão social, é uma questão transversal a toda a sociedade.

Numa tomada de posse nos bombeiros em Alverca, foi notícia nacional uma foto de O MIRANTE dos bombeiros a levarem-na ao colo. Sente que isso mudou as mentalidades?

Não acredito, mas foi uma consequência do facto de as pessoas continuarem a entender que toda a gente funciona com os pés. Ainda nos esquecemos muito de quem tem mobilidade reduzida. Não é só as pessoas com deficiência que se movem em cadeiras de rodas. São os idosos, os pais com os carrinhos de bebé, são as pessoas obesas, cegas, etc. Há toda uma comunidade que tem dificuldades de mobilidade e que acaba por ficar presa na sua própria casa, como fiquei durante 10 anos à espera de uma seguradora, porque não tinha transportes. O espaço público não está preparado para todos, mas temos lutado contra isso e ajudado a melhorar muito do que existe.

Actualmente a política local encanta-a ou desilude-a?

Não sou uma política de carreira, por isso, sempre achei que a política é aquilo que quisermos que ela seja. Não tem a ver com as cores partidárias, tem a ver com pessoas. Revejo-me muito nos princípios do Alberto Mesquita e do Fernando Paulo Ferreira. Revejo-me em muitas coisas, senão não estaria aqui. Não estou na política para fazer favores.

Consegue que o presidente da câmara oiça a sua voz e implemente as suas ideias?

Estou aqui porque faço parte de uma equipa. Se me pergunta se gostava de ir mais além? Gostava. Mas as coisas têm o seu tempo próprio. Não tenho problema em falar com o presidente. Somos um grupo de trabalho, cada um tem a sua forma de pensar e de estar. Não somos um partido de pensamento único.

Como é ser mãe e mulher na política?

Estamos num país em que até há 50 anos as mulheres não tinham papel algum na comunidade. E hoje continuamos a ter um país onde, politicamente, ainda estamos numa sociedade patriarcal. As mulheres são tão competentes como os homens. Infelizmente se não tivermos o sistema de quotas em vigor muitas mulheres não conseguem atingir determinadas posições. Basta ver, por exemplo, quantas mulheres têm sido candidatas a presidentes de câmara. As mulheres são mais pragmáticas, mais práticas e têm outra visão da estruturação da sociedade.

Como é que vê a entrada de partidos mais radicais como o Chega nas autarquias?

Numa altura em que deveríamos todos olhar de uma forma mais humanizada para a sociedade, entristece-me ver que não aprendemos nada com a história. Custa-me que a mentira, hoje em dia, valha mais do que a verdade. Que o negacionismo seja, cada vez mais, a forma de estar na política e custa-me esta polarização relativamente à política e este crescente culto da personalidade. Parece que não aprendemos nada com as guerras e com o fascismo. Cada vez estamos mais egoístas, pensamos menos nos outros. Às vezes sinto que não sou deste mundo. A minha construção de sociedade é uma ideia em que nós devemos olhar o outro com o princípio da igualdade, olhar o outro não apenas com os nossos olhos, mas tentar pôr-nos sempre no lugar do outro e percebê-lo.

O que diz a quem acha que os políticos são todos iguais?

Que se candidatem e venham perceber que o nosso dia tem 24 horas de trabalho, não tem 12 nem oito. A nossa vida é totalmente pública, toda a gente sabe aquilo que somos, o que ganhamos, onde estamos. Não temos segredos. Se acham que um político “encher-se” é ter mais despesas que ganhos venham para o nosso papel. Claro que não podemos julgar o pomar por uma árvore podre. Se as pessoas se candidatam acham que o importante é ter poder ou encher os bolsos estão no local errado. Não é fácil estar na política hoje em dia. Os políticos são julgados todos os dias e as suas famílias vêem e lêem muita coisa desagradável nas redes sociais. A democracia e a liberdade precisam de ser cultivadas todos os dias.

É uma sonhadora?

Sonhadora e optimista. Mas sempre muito pragmática porque não perco tempo com aquilo que não posso fazer ou com aquilo que não posso mudar. Não perco tempo a discutir com alguém nas redes sociais. Quem quiser falar comigo fala olhos nos olhos. A política é uma arte nobre, de servir o próximo, e esse deve ser o foco.

O que ainda sonha concretizar até ao final do mandato?

Muita coisa. Já consegui finalmente levar a bom porto a instalação da Comissão Municipal de Protecção e Promoção da Pessoa Idosa. Vai trabalhar da mesma forma que trabalha uma Comissão de Protecção de Crianças e Jovens, com o Ministério Público. Estamos a trabalhar na criação de uma bolsa de assistentes pessoais, voluntários, e numa estratégia municipal de combate à pobreza que promova a capacitação das pessoas que estão dependentes de apoios económicos. A sociedade está sempre em movimento e precisamos de evoluir constantemente nas respostas que temos que dar. Um Estado Social é proteger os mais vulneráveis.

E de todos os desafios que o concelho de Vila Franca de Xira enfrenta, qual destaca como o mais prioritário?

A prioridade é a habitação. É o pelouro mais sensível que tenho actualmente. Neste momento temos perto de 400 pessoas em lista de espera para ter uma habitação municipal. Cada vez mais existe uma gentrificação que está a correr com os idosos dos centros das cidades para depois os donos das casas poderem fazer especulação imobiliária. Vamos tentando mitigar isso da melhor forma que sabemos.