Casa do Povo de Arcena preserva tradições ao mesmo tempo que mantém dinamismo

A Casa do Povo de Arcena foi fundada há 91 anos, numa época em que a ruralidade marcava o quotidiano. Arcena cresceu em torno da colectividade, que acompanhou os tempos, modernizando-se sem perder as suas tradições. Com uma direcção composta exclusivamente por mulheres, as portas estão sempre abertas a todos. O Museu Etnográfico faz sucesso junto de miúdos e graúdos, e eventos como a Noite de Fados, o aniversário ou o Festival de Folclore são amplamente participados e uma referência local. Modernizar espaços e alargar a oferta são alguns dos objectivos a curto prazo, mantendo sempre o rigor nas contas.

A Casa do Povo de Arcena nasceu em 1934, num tempo em que a localidade era marcadamente rural. A agricultura e o pastoreio dominavam o quotidiano da população, sendo o queijo fresco de Arcena uma das referências gastronómicas da terra. Foi nesse contexto que surgiu a necessidade de criar uma Casa do Povo, destinada a apoiar os trabalhadores e a organizar a vida comunitária. A primeira sede não corresponde ao edifício actual, mas foi um ponto de encontro essencial para a população e um exemplo disso foi que, em 1935, a Casa do Povo de Arcena foi o primeiro sitio a ter telefone público.

Em 1962, um habitante de Arcena doou o terreno onde ainda hoje funciona a colectividade. A sede foi inaugurada em 1967 e durante muitos anos acolheu também o centro de saúde, até ser construído o Centro de Saúde do Bom Sucesso.

Com cerca de 1.400 sócios, desde 2013 que a associação é dirigida por mulheres, assumindo os cargos principais: Carla Negrinho, presidente da direcção; Sandra Madeira, presidente da assembleia-geral; Isabel Candeias, presidente do conselho fiscal. No mandato 2025/2027 a estrutura dirigente é composta por 18 elementos, sendo 11 mulheres e sete homens.

Ao início a direcção feminina não foi bem aceite porque normalmente eram cargos onde estavam homens, mas rapidamente o paradigma mudou e hoje são respeitadas e reconhecidas pelo trabalho que desenvolvem.

Quando chegou há 25 anos à Casa do Povo de Arcena, Clara Negrinho, presidente da direcção desde 2013, encontrou uma instituição ligada à população, mas muito virada para dentro. Arcena cresceu em torno da Casa do Povo, sobretudo depois do 25 de Abril de 1974, e transformou-se numa zona dormitório com muitos residentes a sair de manhã e a regressar apenas ao final do dia. Perante este cenário, era preciso abrir as portas da colectividade à comunidade e modernizar a instituição.

Acervo da Casa do Povo atrai visitantes e escolas

O Rancho Folclórico, fundado em 1979, foi determinante na projecção da Casa do Povo dentro e fora do concelho, afirmando-se como uma referência cultural. No ano 2000, a antiga escola de música deu origem a um grupo musical que ainda hoje se mantém activo. Seguiram-se novas valências, como escola de concertina, acordeão e bateria.

Funcionou também uma secção de artes manuais, onde várias senhoras se reuniam semanalmente para conviver e combater o isolamento. Embora esteja actualmente suspensa, a direcção pretende reactivá-la, mantendo a preocupação social que sempre caracterizou a instituição.

A partir de 1999, com o falecimento de muitos habitantes mais antigos, começaram a ser doadas peças e objectos que deram origem a um núcleo museológico. Inicialmente instalado numa pequena sala, o espólio foi crescendo até atingir cerca de 3.000 peças. A antiga escola de Arcena acabou por acolher definitivamente o museu. Em 2020 foi celebrado um protocolo com a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, no âmbito dos serviços educativos, o que permite a visita regular de alunos das escolas do concelho. Neste âmbito realizam-se os workshops “Mão na Massa”, “Vindima” e “Semear” e visitas À exposição permanente. O projecto movimenta anualmente cerca de mil visitantes e é coordenado por três dirigentes da Casa do Povo e duas associadas. “Temos o museu sempre aberto para quem o quiser visitar. Acho que foi uma aposta ganha e tem sido muito valorizado o espaço”, sublinha Clara Negrinho.

A Casa do Povo gere ainda o pavilhão municipal, propriedade da autarquia, onde decorrem actividades como futsal, basquetebol, andebol, ginástica de manutenção, taekwondo, zumba, yoga e dança no bairro, esta última em parceria com a junta de freguesia.

Obras na sede e instalação do multibanco

Nos últimos anos foram realizadas obras significativas no edifício sede. O bar foi transferido para o rés-do-chão, criaram-se instalações sanitárias adaptadas e foi instalada uma plataforma elevatória, após um episódio que evidenciou a necessidade de melhorar as acessibilidades, sobretudo ao piso superior onde se realizam por exemplo os aniversários da colectividade com a demonstração das actividades das secções desportivas e culturais e as reuniões de câmara descentralizadas.

Outra conquista, que demorou dois anos, foi a instalação de um multibanco na colectividade, o único que existe em Arcena, evitando que a população se tenha de deslocar a Alverca.

O orçamento anual da Casa do Povo ronda os 60 mil euros, sustentado por apoios da câmara e da junta, receitas do bar, quotas, rifas e eventos. Entre as iniciativas mais emblemáticas destacam-se o cantar das Janeiras, a noite de fados, os bailes de Carnaval, o enterro do chouriço, o festival do caracol, o encontro do tocador tradicional, os festivais folclóricos e o Baile da Pinha. No Natal, a colectividade monta presépios e árvores com materiais reciclados, envolvendo as crianças da escola básica.

Apesar do dinamismo, a presidente admite uma preocupação comum ao associativismo: a dificuldade em renovar os corpos sociais. A média etária dos dirigentes é elevada e poucos querem assumir responsabilidades, num contexto em que as exigências administrativas e contabilísticas são cada vez maiores. “O associativismo não pode viver apenas do voluntariado, porque corre o risco de não ter continuidade. Não quer dizer que concorde, mas penso que irá passar por isso”, refere a responsável, acrescentando que pode ser uma preocupação a curto prazo.

Eventos exigem dedicação e horas de trabalho

Para 2026 os objectivos passam por levar a cabo o plano de actividades na sua totalidade e concluir a exposição do espólio de taças e troféus, que vai ficar no primeiro andar da sede, junto ao salão, uma vez que muitos objectos tiveram que ser arrumados em caixas por falta de espaço. Outro objectivo é requalificar a cave para criar um espaço polivalente destinado a actividades internas e aluguer do espaço para festas de aniversário de crianças ou outras, porque em Arcena não existe oferta deste âmbito. O espaço poderá também servir para a secção de Taekwondo poder fazer a vistoria aos atletas na altura das provas.

Está ainda em negociação a possibilidade de disponibilizar yoga para crianças, possivelmente a partir de Abril. “Ver a casa cheia e perceber que somos úteis é a maior recompensa”, afirma Clara Negrinho, convicta de que a colectividade continuará a afirmar-se como pilar da identidade local.

O facto de todas as secções desportivas e culturais estarem a funcionar em pleno faz com que os filhos tragam os pais, permitindo que pessoas que antes não frequentavam a Casa do Povo voltem a visitar o espaço. Ainda assim, a dirigente gostava que a colectividade fosse ainda mais frequentada diariamente pela população.

Organizar eventos exige dedicação e muitas horas de trabalho. Para organizar uma noite de fados, por exemplo, começa-se a trabalhar de manhã e só acaba na madrugada, para garantir que tudo decorre sem falhas. “É um evento que nos dá imenso trabalho. Começo às 9h00 e acabo no outro dia às 4h00 da manhã, porque a noite tem de ser acompanhada ao minuto. E quando as pessoas perguntam, então mas já acabou e perguntam quando é o próximo é muito gratificante, é sinal que gostaram”, explica.

Sem dívidas nem empréstimos bancários, a dirigente diz que os passos são dados aos poucos e de forma consciente na colectividade, sempre com rigor nas contas. “Todos os directores que por aqui passaram, pautaram-se sempre por fazer mais e melhor. A ideia que tenho é que nunca estiveram parados”.