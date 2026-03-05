“De nada vale uma associação crescer muito se não for financeiramente sustentável”

A maior parte das associações lamenta não existir uma renovação dos dirigentes. Como está a vossa associação a este respeito?

Não é fácil cativar os jovens. Temos três ou quatro, os restantes já têm perto de 30 anos. Esperamos um dia poder vir a ter mais, mas é sobretudo um problema da terra. A Linhaceira é uma terra aguerrida e muito bairrista, mas já foi mais no passado. Os jovens não têm muitas oportunidades de emprego e acabam por ir para outros locais à procura de trabalho. A nossa zona carece muito de indústria. Tomar tem algumas pequenas indústrias, mas precisávamos de muito mais. Esse é um papel importante que a associação tem, manter os jovens da terra ligados à comunidade. Enquanto a associação for viva, o espírito vai-se mantendo.

Quantas pessoas envolve a associação?

Semanalmente, estão envolvidas umas 150 pessoas nas actividades da associação. Muitos dos actuais dirigentes estão aqui há 16 anos seguidos (risos). As pessoas não estão tão disponíveis como no passado e depois a questão da dívida do pavilhão afasta alguns potenciais interessados, por ser uma responsabilidade grande. Já havia dificuldades no passado, com isso pior. Apesar disso, temos um grande número de voluntários e pessoas amigas que ajudam sempre que podem.

Como está a situação financeira da associação?

Estamos bem, mas não podemos fazer grandes extravagâncias. Faz agora dez anos que construímos o pavilhão, foi um investimento grande, mas significa que todos os anos temos perto de 140 mil euros de custos. Todos os meses pagamos 950 euros para as obras de construção do pavilhão. Não é um valor baixo, somando à água e energia, entre outros custos. Muitos dos nossos eventos servem para angariar as receitas que precisamos para manter a associação de portas abertas. Infelizmente este ano com o mau tempo perdemos a nossa tenda onde guardávamos as coisas do carnaval e estamos a falar de um prejuízo a rondar os 20 mil euros. Acabámos por decidir cancelar o desfile de Carnaval em solidariedade com as pessoas do concelho que estão em dificuldades. Mesmo se o fizéssemos, acreditamos que o espírito e a parte sentimental das pessoas não está boa.

Os dirigentes deviam ser remunerados?

Depende do tipo de associação. É verdade que em alguns momentos os dirigentes passam bastante tempo nas associações, mais ainda do que em casa, e nem sempre será justo fazer isso apenas pelo voluntariado. Aqui, por exemplo, não temos capacidade financeira para poder tomar uma decisão desse tipo. E temos orgulho de que toda a gente que temos connosco, incluindo no desfile de carnaval que é um dos nossos orgulhos anuais, é voluntária e faz isto por amor à camisola, por amor à Linhaceira e à comunidade.

Vários eventos são já referências nacionais, o que é que exige a sua organização?

Muitos dos eventos que realizamos requerem uma logística grande, como na Corrida das Bruxas ou nos Trilhos do Nabão, que chama muitos participantes de todo o país. Infelizmente, parece que a Associação de Atletismo de Santarém e a federação querem acabar com isso tudo. Estão a pedir que se pague uma taxa por cada atleta participante nessas provas, a rondar os dois euros cada um. Querem acabar com o atletismo. Não querem fomentar o desporto, querem tirar dividendos do desporto e isso não é correcto. E o que faz a associação à troca de se pagar essa taxa? Absolutamente nada. Zero. Limitam-se a meter a prova no calendário. Ainda não sabemos o que fazer, mas já ouvimos algumas vozes a sugerir que se abandone a Associação de Atletismo de Santarém.

O que é que a direcção ainda pretende realizar até ao final do mandato?

Estamos eleitos até ao final deste ano. Ainda não sabemos se nos vamos recandidatar. A curto prazo o nosso principal objectivo é recuperar a tenda do Carnaval que ficou destruída nas tempestades deste ano para armazenar os materiais e arrecadar os carros. Depois, se houver dinheiro, talvez consigamos acabar as obras no primeiro piso do pavilhão, que terá uma sala de reuniões ou gabinetes para o rancho, Carnaval e futsal. Também falta fazer pequenos arranjos no espaço. E continuar a amortizar a dívida da obra, claro.

Os dirigentes não devem dar passos maiores que a perna ou por vezes isso é necessário para criar as condições necessárias?

Têm de ser moderados. E tentar que as finanças não descambem. É verdade, se não gastarem o dinheiro, as coisas não se fazem e não podemos ter actividades. É uma pescadinha de rabo na boca. Temos de ir contando com a comunidade e a câmara para esse activismo. Mas, no geral, temos de ser muito objectivos e ponderados nas decisões que tomamos. Queremos evoluir e crescer, mas de forma sustentada. Não podemos deixar que estas casas deixem de existir. São a união da comunidade. Em muitas terras o único ponto de encontro da comunidade são as associações.

Quem é que faz com que a associação esteja viva e no patamar em que se encontra?

Esta casa é feita de muitas pessoas que nem sempre aparecem nas fotos, mas são fundamentais para a associação ser o que é. Se nas diferentes secções não houvesse voluntários, a associação não estaria no patamar em que está. Faça sol ou chuva, estão sempre presentes.