Renault Clio renova-se com rasgo estético e tecnológico

O novo Renault Clio não passou despercebido na cerimónia das Personalidades do Ano 2025, promovida por O MIRANTE, que decorreu no Convento de São Francisco, em Santarém. A Roques Vale do Tejo voltou a associar-se à iniciativa que distingue treze personalidades que se evidenciaram em diversas áreas, aproveitando o momento para revelar a sexta geração de um dos modelos mais emblemáticos da marca francesa.

Com cerca de 17 milhões de unidades vendidas em 120 países ao longo de 35 anos, o Clio é o modelo mais vendido da Renault e foi, no primeiro semestre de 2025, o automóvel mais comercializado na Europa. Em Portugal já ultrapassou as 500 mil unidades vendidas, consolidando-se como um verdadeiro fenómeno de mercado.

Pedro Laranjeira, responsável comercial da Roques Vale do Tejo, sublinha que este novo Clio representa “um rasgo total” face ao design anterior. “Tem linhas novas na frente, na traseira e na lateral. A nova assinatura óptica, a grelha redesenhada e o conjunto do design dão-lhe uma presença muito mais marcante”, afirmou.

A versão apresentada em Santarém foi a motorização full hybrid E-Tech de 160 cv, a mais potente da gama, capaz de emitir apenas 89 g/km de CO2 e de apresentar um consumo misto homologado de 3,9 litros/100 km. Em meio urbano, pode circular até 80% do tempo em modo eléctrico e alcançar autonomias próximas dos 1.000 quilómetros combinados.

Apesar do avanço tecnológico, Pedro Laranjeira admite que o enquadramento fiscal nacional continua a penalizar motorizações de maior cilindrada, como a híbrida de 1.800 cc. Ainda assim, acredita no seu potencial. “É uma motorização muito interessante. Depois temos também a gasolina de 115 cv e a versão bi-fuel a gás e gasolina, que deverá ser a mais procurada no mercado português”, explicou.

Tecnologicamente, o novo Clio aproxima-se de segmentos superiores. O sistema multimédia OpenR Link com Google integrado, uma estreia neste nível de gama, permite aceder a Google Maps, Google Assistant e a um vasto leque de aplicações. O modelo integra ainda até 29 sistemas de ajuda à condução (ADAS), incluindo regulador de velocidade adaptativo inteligente e sistemas avançados de travagem e assistência.

“É um carro completamente digital. Conseguimos ter a nossa conta Google ligada directamente ao carro”, destacou o responsável comercial, reforçando que o modelo mantém o espírito original do Clio pois “tem tudo de um grande”. No interior, sobressaem os dois ecrãs digitais em configuração OpenR, acabamentos em Alcantara nas versões superiores e uma bagageira de 391 litros, com plano de carga rebaixado face à geração anterior. As dimensões cresceram, atingindo 4,116 metros de comprimento, reforçando a habitabilidade sem abdicar da agilidade citadina.

Disponível com três motorizações - full hybrid E-Tech 160 cv, TCe 115 cv e Eco-G 120 cv a gasolina e GPL - o novo Clio pretende responder tanto a clientes particulares como a frotas empresariais, segmento onde a marca tem vindo a consolidar posição.