07/03/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Especiais | 07-03-2026 12:00

Pai e filho dão cartas no fandango do Rancho de Alpiarça

Pai e filho dão espectáculo a dançar o fandango de pau - foto O MIRANTE
Aos três anos, Duarte Ramos já sobe ao palco com o pai, Bruno Ramos. O pequeno aprendeu a dançar e juntos apresentam o fandango de pau perante um público rendido aos dotes precoces do mais novo elemento do Rancho Folclórico de Alpiarça.

O amor pelo folclore vive-se em família na casa de Bruno Ramos. O elemento do Rancho Folclórico de Alpiarça dança desde criança e viu agora o filho mais novo, Duarte Ramos, de apenas três anos, seguir-lhe os passos, tornando-se um pequeno fenómeno sempre que sobe ao palco. A ligação do filho mais novo à dança surgiu de forma espontânea. “Ia vendo vídeos na televisão e ia dançando. Nunca lhe ensinámos nada. Foi ele que viu e começou a dançar”, conta o pai.
Em palco, pai e filho dançam o fandango de pau. Duarte interpreta também o fandango clássico com o irmão, Simão Ramos. O fandango de pau distingue-se do tradicional por ser executado com um pau, mantendo a lógica de disputa característica desta dança ribatejana, mas com maior intensidade.
Apesar da tenra idade, Duarte acompanha a família aos ensaios. A mãe também integra o rancho, assim como o irmão mais velho. Bruno Duarte dança desde os nove ou dez anos e recorda que a própria mãe já fazia parte do grupo, perpetuando assim o gosto pelo folclore.
O Rancho Folclórico de Alpiarça, agraciado com o Prémio Personalidade do Ano Cultura, atribuído por O MIRANTE, já marcou presença em programas de televisão e realiza diversas actuações, com vídeos que circulam nas redes sociais, onde o pequeno Duarte continua a conquistar aplausos e a dar sinais de que a continuidade da tradição está assegurada.

