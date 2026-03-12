Santarém celebra São José com tradição e modernidade

As Festas de São José estão de regresso a Santarém entre 18 e 22 de Março, no Campo Infante da Câmara, com um cartaz musical que tem como destaques Herman José, Dillaz e Calema. O programa, organizado pela Câmara de Santarém, conjuga música, artesanato, gastronomia e actividades taurinas, exaltando a tradição e identidade ribatejanas.

O programa tem como epicentro o Campo Infante da Câmara, mas o arranque musical acontece no sábado, 14 de Março, com o concerto comemorativo do 80.º aniversário da Orquestra Típica Scalabitana, no Convento de São Francisco, às 21h30. Herman José (dia 19), Dillaz (dia 20) e Calema (dia 21) prometem atrair muitos fãs ao principal recinto das festas, que recebe também um espectáculo de fogo-de-artifício na noite de 21 de Março.

O programa, divulgado pelo município, integra ainda a actuação da Tuna da Universidade da Terceira Idade de Santarém (UTIS) e a Noite de Tunas do Instituto Politécnico de Santarém (dia 18), o espectáculo da Banda da Bica (APPACDM – Santarém), no dia 19, animação com vários DJ e ainda um espectáculo com os acordeonistas do Conservatório de Música de Santarém e o concerto “Canções de Resistência: A Música e a Palavra nas Revoluções”, também do Conservatório.

As Festas de São José mantêm uma forte aposta na festa brava e nas tradições taurinas, com largadas de toiros, corrida de toiros, encontros de escolas de toureiro, actividades equestres e gala equestre. Igualmente marcantes são a procissão em honra de São José, no feriado municipal de 19 de Março, a sessão evocativa da tomada de Santarém aos mouros e desfiles etnográficos pelas ruas da cidade. Há ainda espaço para exposições, visitas guiadas e diversas iniciativas institucionais e culturais que envolvem associações, colectividades e a comunidade.