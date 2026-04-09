Ávinho está de volta a Aveiras de Cima para celebrar o vinho e as adegas
Durante a Ávinho, os visitantes podem percorrer as adegas e provar gratuitamente o vinho produzido na zona de Aveiras de Cima. O programa estende-se de 10 a 12 de Abril e conta com muita animação musical.
A 20ª edição da Ávinho - Festa do Vinho e das Adegas, decorre de 10 a 12 de Abril em Aveiras de Cima, a vila museu do vinho do concelho de Azambuja. Nesta celebração vitivinícola, uma das mais emblemáticas da região, os visitantes ao adquirirem uma caneca de barro alusiva à festa têm acesso a provar, gratuitamente, todos os vinhos de uma dezena de vitivinicultores participantes na iniciativa.
“Estes homens e mulheres abrem as suas portas, a todos, com a arte de bem receber, e partilham muitos segredos do bom vinho ribatejano que continuam a produzir”, refere a Câmara de Azambuja, organizadora da festa, em parceria com a Junta de Freguesia de Aveiras de Cima e a Associação Vila Museu do Vinho. A animação está garantida com as bandinhas de rua, fado amador itinerante pelas diversas adegas e experiências gastronómicas. As varandas e fachadas enfeitadas sob o tema do vinho, fruto do envolvimento da população local, são outro atractivo da festa.
Na sexta-feira, 10 de Abril, pelas 23h00, sobe a palco Emanuel Moura com David Antunes. No dia seguinte, pela mesma hora, actua o grupo Vizinhos. No domingo, último dia do certame, a fadista Sara Correia encerra o evento, pelas 19h00. Após os concertos de sexta e sábado, a festa continua noite dentro com bailaricos e DJs.