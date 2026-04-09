uma parceria com o Jornal Expresso
09/04/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Especiais | 09-04-2026 10:00

Stand José Oliveira tem todo o tipo de Soluções de Mobilidade

Stand José Oliveira tem todo o tipo de Soluções de Mobilidade
ESPECIAL AVEIRAS DE CIMA - ÁVINHO
José Oliveira, proprietário do Stand José Oliveira - foto DR
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

“Vou todos os dias à Ávinho, porque há sempre muita animação e várias actividades relacionadas com a região”, refere o proprietário José Oliveira, do Stand de Azambuja.

Como descreveria, de forma resumida, a sua empresa a alguém que não a conhecesse?
É uma empresa que tem 23 anos e que se dedica a soluções de mobilidade, com o comércio de automóveis usados, somos também concessionários de várias marcas de Motociclos (Zontes, Benelli, Keeway, Morbidelli, etc) e comercializamos também numa vertente ambiental, scooters eléctricas em que não é necessário carta de condução.
Ocorreram algumas inovações na actividade da sua empresa no último ano?
No último ano, fizemos um novo ‘showroom’, pois temos muitas marcas de motociclos e foi necessário ampliar o nosso espaço, adaptando-se à nossa oferta e também ao conforto do cliente.
Para si qual é a coisa mais importante do concelho de Azambuja?
O nosso concelho de Azambuja é um concelho dinâmico, com um núcleo empresarial muito forte, que permite uma oferta alargada de emprego, e estamos relativamente perto de Lisboa, com excelentes acessos, quer por comboio, quer por auto-estrada.
Um dos destaques da Ávinho costuma ser o fado amador. Gosta de fado ou prefere outro tipo de música?
Gosto muito de fado e neste ambiente de festa e tradição, sabe sempre bem ouvir um fado amador acompanhado com o vinho da região.
Quais são os cantores de que mais gosta?
Este ano na Ávinho vamos ter a Sara Correia, que na minha opinião é a cabeça de cartaz da festa.
A festa tem três dias. Vai lá todos esses dias?
Vou todos os dias, porque há sempre muita animação e várias actividades relacionadas com a região, são três dias de festa ‘Non-Stop’. Todos os anos tenho ido com amigos e durante a festa fazemos mais amigos.
Do que gosta mais?
Para mim, a sexta feira é o dia grande da Ávinho, com muita animação, bandas nas ruas, visitas a adegas, provas de vinhos e petiscos.
Gosta de vinho ou prefere outras bebidas?
Gosto de vinho e Portugal é um país com um vinho fantástico, entre os melhores do mundo. E o da nossa região também tem imensa qualidade.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1765
    08-04-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1765
    08-04-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1765
    08-04-2026
    Capa Vale Tejo
    08-04-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região