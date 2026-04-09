Stand José Oliveira tem todo o tipo de Soluções de Mobilidade

Como descreveria, de forma resumida, a sua empresa a alguém que não a conhecesse?

É uma empresa que tem 23 anos e que se dedica a soluções de mobilidade, com o comércio de automóveis usados, somos também concessionários de várias marcas de Motociclos (Zontes, Benelli, Keeway, Morbidelli, etc) e comercializamos também numa vertente ambiental, scooters eléctricas em que não é necessário carta de condução.

Ocorreram algumas inovações na actividade da sua empresa no último ano?

No último ano, fizemos um novo ‘showroom’, pois temos muitas marcas de motociclos e foi necessário ampliar o nosso espaço, adaptando-se à nossa oferta e também ao conforto do cliente.

Para si qual é a coisa mais importante do concelho de Azambuja?

O nosso concelho de Azambuja é um concelho dinâmico, com um núcleo empresarial muito forte, que permite uma oferta alargada de emprego, e estamos relativamente perto de Lisboa, com excelentes acessos, quer por comboio, quer por auto-estrada.

Um dos destaques da Ávinho costuma ser o fado amador. Gosta de fado ou prefere outro tipo de música?

Gosto muito de fado e neste ambiente de festa e tradição, sabe sempre bem ouvir um fado amador acompanhado com o vinho da região.

Quais são os cantores de que mais gosta?

Este ano na Ávinho vamos ter a Sara Correia, que na minha opinião é a cabeça de cartaz da festa.

A festa tem três dias. Vai lá todos esses dias?

Vou todos os dias, porque há sempre muita animação e várias actividades relacionadas com a região, são três dias de festa ‘Non-Stop’. Todos os anos tenho ido com amigos e durante a festa fazemos mais amigos.

Do que gosta mais?

Para mim, a sexta feira é o dia grande da Ávinho, com muita animação, bandas nas ruas, visitas a adegas, provas de vinhos e petiscos.

Gosta de vinho ou prefere outras bebidas?

Gosto de vinho e Portugal é um país com um vinho fantástico, entre os melhores do mundo. E o da nossa região também tem imensa qualidade.