Um dos destaques da Ávinho costuma ser o fado amador. Gosta de fado ou prefere outro tipo de música? E é capaz de cantar um fado, do princípio ao fim?

Como bom português gosto muito de fado. É o tipo de música que mexe com a nossa alma, onde cada palavra parece que ganha vida. Agora cantar fado, não. Nem me atrevo. Cantar fado é uma arte, e essa, eu não tenho.

E de dançar, gosta? Quem o ensinou a dançar?

Sim, gosto muito de dançar, a dança é vida, é movimento. Gosto muito de dançar a nossa música popular portuguesa. Ninguém me ensinou a dançar. Apenas tento acompanhar a música.

A Ávinho decorre em três dias. Vai à festa todos os dias?

Sim, vou lá todos os dias. Durante parte da festa estou a trabalhar, mas depois do trabalho convido familiares e amigos para irmos. Gosto de cantores portugueses como o David Antunes e a Marisa, por exemplo, mas do que gosto mais nas festas é do convívio com família, clientes e amigos.

Gosta de vinho ou prefere outras bebidas?

Já provei vinho e gosto, mas não ingiro bebidas alcoólicas. Só bebo água.

Como descreveria, de forma resumida, a sua empresa a alguém que não a conhecesse?

A Churrasqueira Sabo-Frango é uma casa onde o cliente se sente bem acolhido e bem servido. O nosso foco é servir boa comida. Como aquela que se come em casa.

E no Sabo-Frango é só frango?

Apesar de ser uma churrasqueira, não temos só frango assado. Temos sempre dois pratos do dia, um de carne e outro de peixe, temos bitoques, grelhada mista, secretos e picanha. Estamos abertos de segunda a sábado das 11h às 15h.

Para si qual é a coisa mais importante que tem Aveiras de Cima? E o concelho de Azambuja?

Sou um aficionado das festas, por isso não posso deixar de dizer que o que mais gosto é da Ávinho e da Feira de Maio (em Azambuja). Gosto muito das pessoas deste concelho e tenho muito orgulho em ser ribatejano. Sou um ribatejano a 100%.