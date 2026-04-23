Andrade Corvo Saúde: cuidar hoje para construir o futuro

O Andrade Corvo Saúde continua a ganhar forma em Torres Novas, nas antigas instalações do Colégio Andrade Corvo, com a ambição de criar um espaço de saúde moderno, acessível e centrado nas pessoas.

Mais do que uma obra física, este tem sido um percurso feito de dedicação, visão e compromisso — um projecto pensado para responder, de forma real, às necessidades de quem vive e cresce nesta comunidade.

E, na verdade, esse caminho já começou.

Hoje, o Andrade Corvo Saúde já se faz sentir no dia-a-dia de muitas famílias.

Através da clínica DoctorOn em Torres Novas, disponibiliza mais de 20 especialidades médicas e oito áreas de terapias e apoio especializado, asseguradas por uma equipa que acompanha cada pessoa com proximidade, atenção e um verdadeiro sentido de cuidado.

Porque, para nós, cada consulta é mais do que um momento clínico — é um momento de escuta, de confiança e de presença.

Esse mesmo compromisso estende-se também à mobilidade, com a criação da Safe Move, o serviço de transporte não urgente de doentes.

Com uma vasta frota de ambulâncias ao serviço da comunidade, garantimos que ninguém fica para trás — assegurando deslocações seguras e acompanhadas para consultas, exames, tratamentos ou outras necessidades, seja através do serviço público ou de forma particular.

Porque cuidar começa muito antes da consulta. Começa no caminho.

É com esta proximidade, construída todos os dias, que o Andrade Corvo Saúde se prepara agora para abrir portas. E o que aí nasce vai muito além de um edifício. Será um espaço pensado para acolher, para dar tempo, para cuidar com tranquilidade, onde cada pessoa poderá encontrar, num só lugar, uma resposta completa e integrada ao longo de todo o seu percurso de saúde.

Com acesso a análises clínicas, medicina dentária, medicina física e reabilitação e internamento clínico com condições de excelência, este será um espaço onde a tecnologia e o conhecimento se encontram com aquilo que mais importa: o lado humano do cuidado.

Um lugar onde se entra com uma preocupação e se sai com mais confiança. Porque, no final, é isso que define o Andrade Corvo Saúde: estar presente — hoje, amanhã e em cada momento que realmente importa.

* Vânia Gonçalves, directora comercial do Andrade Corvo Saúde