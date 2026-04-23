Aparelho fixo versus alinhadores: resumo comparativo

O aparelho fixo convencional e os alinhadores transparentes são duas opções eficazes para corrigir o alinhamento dos dentes, mas diferem bastante na forma como funcionam e no impacto no dia a dia.

O aparelho fixo utiliza ‘brackets’ colados aos dentes e fios metálicos que são ajustados ao longo do tempo. É uma solução muito eficaz, especialmente em casos mais complexos, pois permite um controlo preciso dos movimentos dentários. No entanto, é mais visível, pode causar algum desconforto e exige mais cuidados com a higiene e alimentação.

Os alinhadores transparentes, por sua vez, são moldeiras removíveis e praticamente invisíveis. Oferecem maior conforto e permitem uma higiene oral mais fácil, além de não haver restrições alimentares. São ideais para quem valoriza estética e flexibilidade, mas exigem disciplina, já que devem ser usados cerca de 20 a 22 horas por dia. Em casos mais complexos podem não ser a melhor opção.

Principais diferenças: estética - alinhadores são mais discretos; conforto - alinhadores tendem a ser mais confortáveis; higiene - mais fácil com alinhadores; eficácia - aparelho fixo é melhor para casos complexos; disciplina - alinhadores exigem mais compromisso; custo - alinhadores costumam ser mais caros.

Conclusão: ambas as opções são eficazes, e a escolha depende do caso clínico, estilo de vida e preferências pessoais. O acompanhamento de um ortodontista é essencial para decidir a melhor solução.

* Cláudia Gomes Valente, directora clínica e proprietária da Clínica Saúde

Valente, em Alcanena