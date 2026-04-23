SP Clínica: entre a normalidade e o sofrimento; como saber se algo não está bem

Muitas vezes, não paramos para olhar para nós próprios. O ritmo do dia a dia, entre responsabilidades, trabalho e família, leva-nos a entrar num modo quase automático, apressado, onde parar parece um luxo. É, nesse movimento constante, que vamos adiando algo essencial: cuidar de nós.

Aos poucos, começam a surgir sinais. Um cansaço que não desaparece com uma boa noite de sono, uma desmotivação difícil de explicar. A sensação de que aquilo que antes nos trazia prazer perdeu significado. A alegria vai ficando mais distante, quase imperceptível.

Por vezes, só nos apercebemos de que algo não está bem ao atingirmos o limite. Quando dormir já não é suficiente para recuperar a energia. Os momentos com a família ou com amigos deixam de ser um refúgio e passam a ser mais uma obrigação. Pequenas situações do quotidiano, aparentemente sem importância, assumem um peso desproporcionado.

O sofrimento psicológico raramente surge de forma abrupta. Ele instala-se de forma silenciosa e subtil, confundindo-se com aquilo a que chamamos “normalidade”. É precisamente aqui que surge a dificuldade: até que ponto aquilo que sentimos faz parte da vida e em que momento se transforma num sinal de alerta?

Nem todo o mal-estar é doença. Sentir tristeza, ansiedade ou cansaço faz parte da experiência humana. No entanto, é importante prestar atenção à intensidade, à duração e ao impacto desses sentimentos na nossa vida. Quando deixam de ser passageiros e passam a interferir na forma como pensamos, sentimos e nos relacionamos, pode ser o momento de parar e escutar.

Fazer pequenas mudanças na rotina pode ter um grande impacto. Olhar para dentro e perguntar a nós próprios “o que é que realmente me faz bem?” pode ser mais simples do que parece. Às vezes, esse cuidado traduz-se em gestos pequenos: dar uma caminhada ao ar livre, começar a ler um livro, praticar exercício físico ou simplesmente permitir-se um momento de pausa sem culpa.

São escolhas simples, mas que funcionam como sinais de reconexão connosco próprios. Num quotidiano tão orientado para o “fazer” e para cumprir tarefas, parar para sentir pode ser um passo essencial para recuperar equilíbrio.

Mais do que grandes mudanças, é na consistência dos pequenos gestos que muitas vezes encontramos transformação. Respeitar os nossos limites, reconhecer o cansaço e validar aquilo que sentimos são formas importantes de autocuidado.

Sempre que necessário, pedir ajuda também faz parte deste processo. Cuidar de nós não é um luxo, é uma necessidade fundamental para estarmos verdadeiramente presentes na nossa vida e nas relações que valorizamos. Estar ocupado não é o mesmo que estar bem. E funcionar não é o mesmo que viver com qualidade.

* Susana Ponciano, directora clínica da SP Clínica em Almeirim

