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Especiais | 23-04-2026 19:00

UCARDIO: na vanguarda da excelência clínica e da investigação cardiovascular

UCARDIO: na vanguarda da excelência clínica e da investigação cardiovascular
ESPECIAL REVISTA SAÚDE E BEM-ESTAR
Jorge Guardado
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Prevenção, diagnóstico e tratamento coexistem com a investigação científica de ponta, resultando numa medicina tecnologicamente avançada e profundamente humana.

Fundada em 2008 pelo Dr. Jorge Humberto Guardado, e resultado da evolução do seu consultório desde 2001, a UCARDIO (Unidade Cardiovascular de Riachos) consolidou-se como um pólo de excelência na medicina cardiovascular que vai para além da região do Médio Tejo. Integrada num ecossistema de modernização contínua, a unidade reafirma o seu posicionamento não apenas como centro clínico, mas como um motor de criação de valor, inovação e desenvolvimento científico.

Resposta multidisciplinar e tecnologia de ponta
A UCARDIO distingue-se por uma abordagem multidisciplinar, integrando especialidades como cardiologia clínica e de intervenção, arritmologia, cirurgia vascular, neurologia e pneumologia. Esta estrutura permite tratar doentes complexos de forma global e não fragmentada.
O investimento em tecnologia é outro pilar fundamental. A introdução de técnicas avançadas, como a ecocardiografia de esforço, trouxe para o ambiente clínico exames de alta especificidade, antes restritos ao meio hospitalar. Esta capacidade técnica permite diagnósticos mais precoces e precisos da doença cardíaca, garantindo planos de tratamento mais eficazes e personalizados.

Inovação através do Centro de Investigação e Ensaios Clínicos
O compromisso da UCARDIO com o futuro da saúde reflecte-se na recente criação do seu Centro de Investigação e Ensaios Clínicos. Este passo estratégico visa gerar conhecimento científico próprio e impulsionar a inovação no sector cardiovascular.
Através deste centro a instituição contribui para a evolução da ciência a nível nacional e internacional, oferecendo aos seus utentes o acesso antecipado a soluções inovadoras e tratamentos de última geração, ainda em fase de desenvolvimento controlado.

Qualidade e proximidade humana
Certificada pela norma NP EN ISO 9001, a unidade combina o rigor técnico com o seu verdadeiro ADN: a proximidade e continuidade de cuidados. O modelo de medicina integrada da UCARDIO assegura que a prevenção, o diagnóstico e o tratamento coexistam com a investigação científica de ponta, resultando numa medicina que é, simultaneamente, tecnologicamente avançada e profundamente humana.

*Jorge Guardado, médico cardiologista e director clínico da Ucardio, em Riachos

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