Clínica Boca a Boca: uma história que inspira confiança, excelência e transformação

Leila Brandão, brasileira de São Paulo, construiu em Portugal — onde vive há 31 anos — uma trajectória marcada por visão, coragem e excelência. Há 26 anos à frente da clínica Boca a Boca, transformou um início humilde, num espaço de apenas 30m², numa clínica de referência com 250m² e seis gabinetes, situada na Rua João de Oliveira Casquilho, 35/37/39, junto à rodoviária de Tomar.

Mais do que crescer, Leila elevou o padrão da medicina dentária na região.

O seu grande diferencial está naquilo que não se aprende apenas em livros: a capacidade de unir técnica de excelência com sensibilidade humana. O seu lema traduz, com precisão, essa filosofia: “Não tratamos dentes, nós cuidamos de pessoas”.

Na Boca a Boca, cada detalhe foi pensado para proporcionar uma experiência diferenciada. O ambiente é acolhedor, sofisticado e humano — onde cada paciente é visto de forma única. Esse compromisso reflecte-se nos quase 19.000 pacientes que já confiaram no trabalho da clínica.

A consistência e a cultura interna também são um dos pilares do sucesso: muitos colaboradores fazem parte da equipa há quase duas décadas, criando um ambiente sólido, harmonioso e de elevada confiança.

A clínica alia tecnologia de ponta a um atendimento de excelência: tomografia computadorizada, raio-X panorâmico, laser, fluxo digital para execução de próteses e reabilitações e implantes com guia cirúrgico (a mais alta tecnologia), além de uma área dedicada à harmonização facial, sendo pioneira na área estética em clínicas dentárias na região. Conta ainda com especialistas em todas as áreas, incluindo ortodontia invisível, facetas estéticas e odontopediatria, garantindo soluções completas, personalizadas e de alto padrão.

Este posicionamento coloca a Boca a Boca como uma referência consolidada na região centro de Portugal.

A sua autoridade estende-se para além da clínica. Há quatro anos Leila partilha conhecimento e orientações no programa “Consultório Dentista”, na rádio Hertz, contribuindo activamente para a educação e promoção da saúde oral da comunidade.

O compromisso social também faz parte da sua identidade: o atendimento a pacientes do Sistema Nacional de Saúde representa não apenas um serviço, mas um propósito — devolver à comunidade cuidado, dignidade e acesso à saúde.

O reconhecimento do seu trabalho tem ultrapassado fronteiras. Este ano, a Dra. Leila foi convidada a subir ao palco de um Summit internacional no Rio de Janeiro, onde partilhou a sua experiência sobre a construção de uma empresa sólida, com identidade e propósito. Em Julho será também co-autora do livro “Além Fronteiras – Estratégias reais de empreendedores que romperam limites”.

Mais do que uma clínica, a Boca a Boca é um espaço de confiança, transformação e excelência.

É com este compromisso — de cuidar de pessoas com rigor, empatia e elevado padrão — que a Dra. Leila e a sua equipa continuam a liderar com consistência e visão.

Um convite a quem valoriza qualidade, confiança e resultados.

Seja bem-vindo.

* Texto da responsabilidade da Clínica Boca a Boca