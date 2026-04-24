Dor nas costas não é normal e não deve fazer parte da sua vida

Na Clínica da Coluna, ajudamos diariamente pessoas que chegam até nós com dores intensas, limitações nos movimentos e até dificuldades em realizar tarefas simples do dia a dia. Muitos já tentaram várias soluções sem sucesso… até encontrarem o acompanhamento certo.

O nosso trabalho é focado em identificar a verdadeira causa do problema e actuar de forma precisa, segura e eficaz. Tratamos situações como hérnias discais, ciática, dores lombares, cervicais, escoliose e outras patologias da coluna, sempre com uma abordagem personalizada.

Cada pessoa é única e a dor não escolhe idades. Por isso, cada tratamento é adaptado à sua condição, ao seu ritmo e às suas necessidades.

Há casos que nos marcam e que demonstram que, sem milagres, mas com o tratamento adequado e a determinação, é possível superar obstáculos e voltar a viver plenamente.

Recentemente, recebemos uma paciente na clínica em Abrantes que chegou completamente debilitada. Esta senhora, que já não conseguia dormir, caminhar ou realizar as tarefas do dia a dia devido a dores intensas, estava à beira do desespero. A sua qualidade de vida tinha sido drasticamente afectada e a sua rotina transformou-se num verdadeiro desafio.

Após uma avaliação cuidadosa e um tratamento personalizado, conseguimos proporcionar-lhe o alívio que tanto necessitava. Em poucas sessões, esta paciente voltou a andar, a retomar a sua vida normal, e mais importante ainda, sem dores. O sorriso no seu rosto ao recuperar a autonomia foi uma recompensa inestimável.

Apesar de trabalharmos com terapêuticas não convencionais, como a Naturopatia, Quiropraxia e Osteopatia, que partem de uma base filosófica que difere da medicina convencional, não somos fundamentalistas. Todos fazemos falta e todos somos essenciais para o bem-estar do ser humano.

Acreditamos que cada profissional da saúde, na sua área, dá o melhor de si. A nossa clínica tem uma boa relação com os clínicos da medicina convencional e algumas das pessoas que tratamos são, em simultâneo, seguidas por médicos de várias especialidades.

O nosso objectivo não é apenas aliviar a dor, mas devolver qualidade de vida, mobilidade e bem-estar. Se sente dor, desconforto ou limitação, não adie mais. Quanto mais cedo agir, mais rápido recupera. A sua saúde é um bem precioso, e investir nela pode mudar a sua história. Não deixe que as dores definam o seu dia a dia, procure o apoio necessário e redescubra a alegria de viver.

*Luís Fernandes, proprietário da Clínica da Coluna