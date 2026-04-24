Licenciatura em Gestão de Dados e Tecnologias em Saúde no ISLA Santarém

O ISLA Santarém apresenta a licenciatura inovadora na área da saúde e tecnologia, designada Gestão de Dados e Tecnologias em Saúde. O curso resulta de uma parceria estratégica com a Escola Superior de Saúde Santa Maria e o Instituto Superior de Educação e Ciências (ISEC), em Lisboa.

Num contexto em que os sistemas de saúde enfrentam desafios crescentes — desde o envelhecimento da população até à crescente complexidade dos dados clínicos e à digitalização dos serviços — a formação superior qualificada assume um papel determinante. A preparação de profissionais capazes de integrar conhecimento tecnológico com competências na área da saúde é hoje vista como essencial para garantir serviços mais eficientes, seguros e centrados no utente.

A aposta nesta área formativa surge também como resposta à necessidade de reforçar a qualidade dos serviços de saúde prestados à população. Profissionais com competências sólidas em gestão de dados e tecnologias aplicadas à saúde poderão contribuir para a melhoria dos sistemas de informação, optimização de recursos, redução de erros e desenvolvimento de soluções inovadoras que promovam melhores resultados em saúde.

A nova licenciatura distingue-se por um modelo pedagógico colaborativo, no qual as turmas serão distribuídas pelas três instituições envolvidas. O corpo docente será igualmente partilhado, permitindo que cada parceiro contribua com a sua especialização nas diferentes áreas do conhecimento. Este modelo potencia uma formação multidisciplinar, alinhada com as exigências atuais do sector da saúde, onde a análise e gestão de dados desempenham um papel cada vez mais relevante na tomada de decisão clínica e organizacional.

Embora este tipo de cooperação já tenha precedentes no ensino superior português, os responsáveis destacam que o modelo agora apresentado será implementado de forma particularmente estruturada. O objectivo passa por enriquecer a formação académica e proporcionar uma experiência mais diversificada e integrada aos estudantes, preparando-os de forma mais eficaz para responder aos desafios reais do sector e contribuir activamente para a evolução e sustentabilidade dos serviços de saúde em Portugal.

* Filipa Martinho, delegada do administrador no ISLA Santarém – Instituto Politécnico