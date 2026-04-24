Xismor – A sua clínica médica em Rio Maior

Estamos no segundo ano de uma nova Xismor, desde que foi adquirida e requalificada pelo Grupo H Saúde, um grupo com mais de 40 anos de experiência na prestação de cuidados de saúde para a comunidade e, desde essa data, aquele que era o Centro de Radiologia de Rio Maior, alargou os seus serviços e tornou-se numa clínica médica de excelência.

Além dos habituais exames de radiologia e Imagiologia, realizados com o apoio de tecnologia de ponta e com os melhores profissionais na área, a Xismor passou a contar com diversas especialidades médicas na agenda.

Agora já pode ter as suas consultas de medicina geral e familiar, com a presença da Dra. Fátima Lorvão Figueiredo, de otorrinolaringologia, contando com o Dr. Ricardo São Pedro, de psicologia, dadas pela Dra. Ilídia Rodrigues e pela Dra. Carla Ferreira, de nutrição, com a Dra. Inês Ramos e de ortopedia, com o Dr. Carlos Cruz.

Um dos ex-libris da Xismor é a ressonância magnética aberta, um equipamento que permite a realização deste exame a pessoas com ansiedade ou claustrofobia, características que impossibilitam a realização da ressonância magnética no equipamento tradicional.

Henrique Henriques, administrador da Xismor e membro da administração do Grupo H Saúde, considera que “esta unidade de saúde pretende responder às necessidades da comunidade, dotando-a das melhores tecnologias e inovações na área da saúde, de forma a facilitar a realização de exames necessários para o bem-estar e uma vida saudável”.

A Xismor encontra-se aberta de segunda a sexta--feira, das 8h às 20h, e sábados, das 8h às 13h. Aos domingos e feriados, encontra-se encerrada.

* Texto da responsabilidade da Xismor