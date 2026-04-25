A doença oral do futuro não é a cárie

Durante muitos anos, a medicina dentária esteve centrada na cárie. Hoje, um novo cenário ganha espaço: as doenças não cariosas. Mais silenciosas e progressivas, não causam dor imediata, mas comprometem, ao longo do tempo, a estrutura dos dentes.

Sensibilidade, desgaste do esmalte, fracturas, retracção gengival, boca seca e apertamento dentário são cada vez mais comuns, inclusive em pacientes que se consideram saudáveis.

Na DecorSorriso, a Dra. Catarina Farias observa esse padrão com frequência. Com uma abordagem que olha para o paciente como um todo, identifica que esses sinais não estão ligados apenas à higiene, mas ao estilo de vida actual.

Vivemos mais acelerados, dormimos pior, lidamos com mais ansiedade e usamos mais medicação. Portugal apresenta um dos maiores consumos de antidepressivos da Europa, segundo a OCDE, e isso impacta directamente a saúde oral, sobretudo pela redução da saliva, essencial na protecção dos dentes.

Ao mesmo tempo, cresce a busca por hábitos saudáveis. No entanto, actividade física, alimentação ácida e desidratação podem favorecer o desgaste dentário. Soma-se a isso a apneia do sono, muitas vezes não diagnosticada, e o refluxo gastroesofágico, frequentemente identificado na consulta dentária pelos sinais de erosão.

O resultado é um envelhecimento precoce oral. Não é a cárie que domina esse cenário, mas o impacto silencioso dos hábitos diários. A boca revela aquilo que o corpo tenta compensar.

Envelhecer é inevitável. Mas a forma como envelhecemos, inclusive no sorriso, é uma construção consciente.

*Catarina Farias, médica dentista e directora clínica da DecorSorriso, em Samora Correia