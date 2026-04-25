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Especiais | 25-04-2026 17:00

Democratizar o fitness abrangendo todo o tipo de pessoas e diferentes patologias

Democratizar o fitness abrangendo todo o tipo de pessoas e diferentes patologias
ESPECIAL REVISTA SAÚDE E BEM-ESTAR
Leandro Costa
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No Fitness Factory de Almeirim proporcionamos orientação eficaz e acompanhamento alimentar personalizado, permitindo alcançar resultados mais rápidos e com segurança.

Num contexto em que as doenças associadas ao sedentarismo continuam a aumentar, a adopção de hábitos saudáveis torna-se uma prioridade local.
O exercício físico, aliado a uma nutrição equilibrada é, sem dúvida, um dos pilares fundamentais para a promoção da saúde e prevenção de doenças.
A prática regular de actividade física contribui para o controlo do peso, para a melhoria da função cardiovascular e para o fortalecimento do sistema músculo-esquelético, sendo cada vez mais procurada por pessoas que já apresentam diversas patologias. Paralelamente, uma alimentação adequada garante o fornecimento de nutrientes essenciais ao bom funcionamento do organismo.
A ausência destes hábitos continua, porém, associada ao aparecimento de várias patologias frequentes e cada vez mais presentes no dia a dia da população. entre elas, destaca-se a hipertensão arterial, que aumenta significativamente o risco de eventos cardiovasculares, bem como a diabetes e a obesidade.
No sistema músculo-esquelético, são comuns as lombalgias, as cervicalgias e as hérnias discais, frequentemente associadas ao sedentarismo e a más posturas, reflectindo o estilo de vida actual. Acrescem ainda condições como a osteoporose e as doenças cardiovasculares, que comprometem de forma significativa a qualidade de vida.
Torna-se, por isso, indispensável a adopção de um estilo de vida activo, com prática de exercício orientado e uma alimentação equilibrada, não só na prevenção destas condições, mas também no seu controlo e reabilitação, promovendo uma melhor qualidade de vida.
Diariamente, ao Fitness Factory de Almeirim chegam casos específicos que reflectem esta realidade vivida na nossa comunidade. Temos como missão democratizar o fitness, abrangendo todo o tipo de população, bem como diferentes patologias.
Enquanto profissionais que acompanham de perto esta realidade, procuramos proporcionar uma orientação eficaz nos treinos e um acompanhamento alimentar personalizado, permitindo alcançar resultados mais rápidos, com segurança e com um acompanhamento de elevada qualidade e excelência.

* Personal trainer no Fitness Factory Almeirim, Leandro Costa

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