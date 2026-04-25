Eyes For You: a saúde visual começa na prevenção e no acompanhamento próximo

A Eyes For You aposta numa abordagem integrada que alia prevenção, diagnóstico e personalização, reforçando o seu posicionamento como referência em saúde visual no distrito de Santarém.

Durante anos, a saúde visual foi tratada como um processo essencialmente clínico. Ver bem era o principal objectivo.

Hoje, sabe-se que cuidar da visão vai muito além disso.

Na Eyes For You acompanhamos diariamente pacientes de todo o distrito, com uma prática centrada na prevenção, no diagnóstico precoce e no acompanhamento contínuo da saúde ocular.

Através de exames como a avaliação da retina, a medição da pressão intraocular e a análise funcional da visão, é possível identificar sinais precoces de alterações e actuar de forma atempada.

Porque ver bem não é apenas uma questão de conforto — é uma questão de saúde.

Na Eyes For You, cada pessoa é acompanhada de forma próxima, com atenção ao detalhe e às suas necessidades individuais.

Mas a visão não vive isolada.

Cada pessoa tem uma forma única de ver e de ser vista. É nesse ponto que a componente clínica se cruza com a imagem e a identidade.

Por isso, integramos a avaliação clínica com uma análise individual do rosto, permitindo que cada solução respeite não só a função visual, mas também a expressão, a confiança e o

bem-estar de quem nos procura.

Os óculos não são apenas para ver melhor. São também uma forma de comunicar quem somos.

Esta abordagem integra-se no Método EyefitYou, um conceito que une saúde, estética e personalização, reflectindo uma nova forma de olhar para a saúde visual.

A distinção com o Prémio ÓpticaPro – Melhor Atendimento reforça este compromisso com um serviço de qualidade, centrado em cada pessoa, e é também um reflexo da confiança de todos os que nos procuram diariamente.

Cuidar da visão é cuidar da qualidade de vida.

E, por vezes, é o primeiro passo para se redescobrir.

Eyes For You – Santarém - Optometria Clínica • Saúde Visual • Visagismo Óptico

*Filipa Bicho, proprietária da Eyes For You