“O rio Tejo é o património mais importante do concelho do Cartaxo”

Qual é a coisa mais importante que o concelho do Cartaxo tem? Porquê?

A coisa mais importante que o concelho do Cartaxo tem é o Rio Tejo, pois representa um enorme potencial a vários níveis. Para além da sua beleza natural, o rio pode ser valorizado do ponto de vista ambiental, turístico e económico, contribuindo para o desenvolvimento da região.

E o que é que o Cartaxo já devia ter, mas ainda não tem?

Uma indústria forte, capaz de impulsionar a economia local. Um sector industrial mais robusto permitiria criar emprego, atrair investimento e fixar população, especialmente os mais jovens.

Do que gosta mais e menos da Festa do Vinho? Porquê?

Do que mais gosto é, sem dúvida, do convívio. Do que menos gosto é serem apenas cinco dias, o ideal seria uma semana.

Alguma vez a sua empresa ou instituição foi convidada para patrocinar a eleição de uma Rainha das Vindimas?

Sim, já colaborámos diversas vezes nessa iniciativa.

Quando compra um vinho opta pelo que é feito no Cartaxo?

Opto por vinhos produzidos no Cartaxo, pela sua reconhecida qualidade e contribuo também para a valorização da economia da região.

Em alguns filmes antigos surgem referências a idas para as termas do Cartaxo? Já ouviu essa expressão? E sabe se é a sério, ou será brincadeira por o Cartaxo ser associado à produção de vinho?

Sim, já ouvi essa expressão e não é brincadeira, com o decorrer do tempo é que foi perdendo esse desígnio.

Gosta que o Cartaxo ostente o título de Capital do Vinho?

Gosto, e é um motivo de orgulho. Mas, apesar do potencial e da tradição vínica, existem aspectos que poderiam ser mais desenvolvidos e promovidos para o título ser plenamente justificado, nomeadamente haver mais vinhas de pequenos produtores. Existiria mais competitividade, o que aumentaria a qualidade.

Como descreveria, de forma resumida, a sua empresa?

A nossa empresa é fortemente vocacionada para a indústria e assume-se como uma referência no concelho do Cartaxo e também a nível nacional. Destaca-se pela diversidade da sua actividade comercial e pela qualidade e competência dos seus funcionários, factores que garantem um serviço sólido, eficiente e de confiança.

Ocorreram algumas inovações na actividade da mesma no último ano?

Sim, principalmente no ramo aeronáutico.

Quer acrescentar algo?

Apenas desejar uma excelente edição da Festa do Vinho e um óptimo convívio entre todos os que nos visitam.