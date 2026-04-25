Roques Vale do Tejo fornece viaturas para saúde e apoio social adaptadas às necessidades

A Roques Vale do Tejo, concessionário Renault e Dacia na região, tem vindo a reforçar o trabalho com instituições de saúde e apoio social através da adaptação de viaturas para diferentes funções, desde transporte de doentes não urgentes a apoio domiciliário. Miguel Moreira, chefe de equipa do Ribatejo Norte, explica que todos os veículos podem ser transformados, cumprindo a legislação e sendo intervencionados por entidades certificadas.

A empresa fornece soluções para transporte de pessoas com dificuldades de locomoção, ambulâncias, viaturas de apoio domiciliário e também veículos destinados a doentes oncológicos. Os modelos mais procurados para transformação da Renault são os modelos Kangoo, Trafic e Master, mas há um caso particular que tem ganho destaque: o Dacia Spring, totalmente eléctrico, que se tornou a escolha preferida de várias instituições para serviços de apoio domiciliário. Por ser eléctrico, tem apoios do Estado e há instituições que dizem só ter necessidade de carregar as baterias a cada dez dias, o que representa uma poupança significativa.

As adaptações são feitas de acordo com a legislação em vigor — especialmente no caso das ambulâncias — mas a empresa desenvolve também soluções específicas à medida das necessidades dos clientes. As transformações são realizadas sobretudo em veículos novos e, excepto no apoio domiciliário, maioritariamente em viaturas a diesel. Todo o processo é executado por transformadores certificados pela Renault Portugal e pela casa‑mãe, em França, sujeitos a auditorias regulares.

Miguel Moreira deixa um alerta às instituições que ponderam adaptar viaturas por conta própria ou através de oficinas sem certificação. “É fundamental consultar soluções adequadas e tecnicamente validadas. Transformações sem capacidade técnica podem trazer problemas de funcionamento e custos elevados no futuro”, sublinha.

A Roques Vale do Tejo costuma realizar demonstrações de viaturas adaptadas a IPSS, Misericórdias e entidades privadas, permitindo que estas avaliem as opções disponíveis antes de avançarem para a aquisição.