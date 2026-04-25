ULS Médio Tejo: onde vale a pena praticar medicina

Cuidar de uma comunidade é muito mais do que responder à doença. É estar presente nos momentos de maior fragilidade, mas também na prevenção, no acompanhamento, na recuperação e na construção diária de confiança. É garantir proximidade, competência e continuidade. É transformar cuidados de saúde numa presença humana real e decisiva na vida das pessoas. É esse o papel que a Unidade Local de Saúde do Médio Tejo (ULS Médio Tejo) afirma todos os dias na região.

Mas a ULS Médio Tejo é também uma comunidade. Uma comunidade feita de profissionais, equipas, conhecimento, dedicação e sentido de missão. Uma comunidade que se constrói todos os dias na articulação entre diferentes serviços, na partilha de responsabilidades, na entreajuda e no compromisso comum de cuidar melhor. É essa força interna, humana e colectiva, que permite à ULS ser uma presença sólida, próxima e confiável na vida das pessoas, das famílias e dos concelhos que servimos.

Num território com identidade forte, centralidade e qualidade de vida, importa hoje afirmar também uma ideia que merece maior destaque: o Médio Tejo não é apenas um lugar onde se cuida bem. É também um lugar onde vale a pena escolher praticar medicina.

Num tempo em que tantos profissionais de saúde procuram recuperar a dimensão mais humana da sua vocação, o Médio Tejo oferece condições únicas para fazer a diferença. Aqui, é possível exercer medicina com proximidade, com impacto real e com verdadeiro sentido de missão. É possível trabalhar em equipa, inovar, acompanhar melhor as pessoas e contribuir de forma visível para o bem-estar da comunidade.

É essa visão que queremos continuar a consolidar: uma ULS cada vez mais forte, mais integrada, mais próxima e também mais atractiva para quem procura uma carreira com propósito. Porque cuidar da comunidade é, também, criar as condições para atrair talento, fixar profissionais e valorizar o território.

No Médio Tejo, a saúde não é apenas um serviço essencial. É uma forma de construir confiança, coesão e futuro. Cuidar da comunidade é o principal pilar da cultura organizacional que todos os dias primamos por fomentar.

* Casimiro Ramos, presidente do conselho de administração da ULS Médio Tejo