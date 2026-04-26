Glaucoma é uma das principais causas de cegueira irreversível

O glaucoma é uma doença ocular crónica que representa uma das principais causas de cegueira irreversível em toda a parte do mundo.

Existem três componentes essenciais para o tratamento eficaz do glaucoma: diagnóstico precoce, tratamento médico e cirúrgico, e cuidados a longo prazo.

O diagnóstico precoce é fundamental para identificar a doença antes que ocorram danos irreversíveis no nervo óptico, através da realização de exames oftalmológicos regulares e técnicas avançadas de imagem, como por exemplo a tomografia de coerência óptica (OCT).

No que diz respeito ao tratamento terapêutico do glaucoma, este abrange uma multiplicidade de medicamentos para controlar a pressão intraocular (PIO), onde se efectua uma escolha personalizada do tratamento ao paciente para melhorar a adesão terapêutica.

Já no tratamento cirúrgico, a evolução das técnicas cirúrgicas incluem abordagens minimamente invasivas (MIGS), como implantes de stents, que oferecem formas mais seguras, isto é, baixo risco de complicações e recuperações mais rápidas.

Os cuidados a longo prazo implicam o acompanhamento oftalmológico regular, a avaliação da progressão da doença e o controle de factores de risco adicionais, como a hipertensão arterial e a diabetes. Em casos mais avançados, a cirurgia pode ser necessária e requer um acompanhamento pós-operatório rigoroso.

Em suma, é possível preservar a visão e melhorar a qualidade de vida dos pacientes com glaucoma ao longo das suas vidas.

* Eduardo Lopes, médico oftalmologista na Climeco