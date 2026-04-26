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Especiais | 26-04-2026 17:00

Glaucoma é uma das principais causas de cegueira irreversível

Glaucoma é uma das principais causas de cegueira irreversível
ESPECIAL REVISTA SAÚDE E BEM-ESTAR
Eduardo Lopes
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É possível preservar a visão e melhorar a qualidade de vida dos pacientes com glaucoma ao longo das suas vidas.

O glaucoma é uma doença ocular crónica que representa uma das principais causas de cegueira irreversível em toda a parte do mundo.
Existem três componentes essenciais para o tratamento eficaz do glaucoma: diagnóstico precoce, tratamento médico e cirúrgico, e cuidados a longo prazo.
O diagnóstico precoce é fundamental para identificar a doença antes que ocorram danos irreversíveis no nervo óptico, através da realização de exames oftalmológicos regulares e técnicas avançadas de imagem, como por exemplo a tomografia de coerência óptica (OCT).
No que diz respeito ao tratamento terapêutico do glaucoma, este abrange uma multiplicidade de medicamentos para controlar a pressão intraocular (PIO), onde se efectua uma escolha personalizada do tratamento ao paciente para melhorar a adesão terapêutica.
Já no tratamento cirúrgico, a evolução das técnicas cirúrgicas incluem abordagens minimamente invasivas (MIGS), como implantes de stents, que oferecem formas mais seguras, isto é, baixo risco de complicações e recuperações mais rápidas.
Os cuidados a longo prazo implicam o acompanhamento oftalmológico regular, a avaliação da progressão da doença e o controle de factores de risco adicionais, como a hipertensão arterial e a diabetes. Em casos mais avançados, a cirurgia pode ser necessária e requer um acompanhamento pós-operatório rigoroso.
Em suma, é possível preservar a visão e melhorar a qualidade de vida dos pacientes com glaucoma ao longo das suas vidas.

* Eduardo Lopes, médico oftalmologista na Climeco

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