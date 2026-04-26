No Corpus Platinum acreditamos que tudo existe em função do cliente

No coração do Cartaxo, o Instituto de Estética Corpus Platinum afirma-se como um espaço de excelência dedicado ao cuidado integral do corpo e da mente, onde a estética se alia, de forma harmoniosa, à saúde e ao bem-estar.

Mais do que um simples instituto, o Corpus Platinum representa uma filosofia centrada na valorização da pessoa, colocando o cliente no epicentro de toda a sua actuação.

Sob a direcção de Guiomar Nunes, presença constante no quotidiano do instituto, o Corpus Platinum distingue-se pela sua abordagem próxima, personalizada e profundamente conhecedora. “A minha liderança alia experiência, rigor técnico e sensibilidade humana, garantindo que cada cliente beneficia não apenas de tecnologia avançada, mas também de um acompanhamento atento e especializado”. O domínio da aparatologia e das metodologias mais inovadoras permite proporcionar momentos únicos e alcançar resultados verdadeiramente notáveis.

O compromisso do Instituto assenta na plena satisfação de quem o procura, promovendo não só a melhoria estética, mas também a qualidade de vida. Cada tratamento é concebido como uma experiência terapêutica integrada, onde o equilíbrio entre saúde, bem-estar e autoestima é cuidadosamente valorizado.

Entre os diversos serviços disponibilizados, destaca-se a drenagem linfática manual (pré e pós-operatório), um dos tratamentos de maior procura no Instituto, particularmente relevante no acompanhamento de condições clínicas como o lipedema.

O lipedema é uma patologia de natureza vascular e inflamatória crónica, caracterizada por uma deposição anómala e progressiva de tecido adiposo, predominantemente nos membros inferiores (nomeadamente na região da anca, coxas e joelhos) podendo, embora com menor frequência, afectar também os membros superiores. Esta condição está frequentemente associada a sintomatologia como dor, hipersensibilidade ao toque, tendência para equimoses (nódoas negras) e uma alteração da textura cutânea, conferindo à pele um aspecto irregular. Adicionalmente, é comum o agravamento do edema ao longo do dia, traduzindo-se em sensação de peso, aumento de volume e desconforto nas pernas.

Neste contexto, a drenagem linfática manual assume um papel terapêutico fundamental. Trata-se de uma técnica especializada que recorre a manobras suaves, lentas e ritmadas, aplicadas de forma superficial e orientadas segundo o trajecto anatómico do sistema linfático. O seu principal objectivo é estimular a circulação da linfa, promovendo a eliminação de líquidos intersticiais, toxinas e resíduos metabólicos.

A aplicação correta desta técnica contribui para a redução de edemas, melhoria da microcirculação, alívio da sensação de pernas cansadas e diminuição do desconforto associado. Para além dos seus benefícios fisiológicos, proporciona ainda um efeito profundamente relaxante, favorecendo o equilíbrio global do organismo.

Cada um dos nossos serviços é executado com um elevado padrão de qualidade, num ambiente que privilegia o conforto, a serenidade e a confiança, assegurando uma experiência verdadeiramente diferenciadora.

No Corpus Platinum acreditamos que tudo existe em função do cliente. É esta visão que orienta cada gesto, cada protocolo e cada detalhe. Porque cuidar de si é mais do que uma escolha: é um investimento na sua saúde, no seu bem-estar e na sua felicidade.

* Guiomar Nunes, proprietária do Instituto de Estética Corpus Platinum