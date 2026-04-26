Smiledog aposta em cães como parceiros na promoção do bem-estar e da saúde emocional

A Smiledog, em Santarém, tem vindo a desenvolver serviços assistidos por animais como uma resposta complementar na promoção do bem-estar emocional, sobretudo em contextos onde existem dificuldades de comunicação, ansiedade ou desafios comportamentais. A presença do cão permite reduzir barreiras, facilitar a relação e criar um ambiente mais seguro para a intervenção.

Num dos casos acompanhados pela Smiledog, uma criança com mutismo selectivo, encontrou no cão um primeiro ponto de ligação. No caso em questão, a criança apresentava um padrão consistente de silêncio em ambiente escolar, evitando qualquer forma de comunicação verbal com adultos e colegas.

Numa fase inicial, a criança estabeleceu contacto exclusivamente com o animal. A comunicação era feita através de gestos, expressões e interacções não verbais. Este primeiro nível de contacto revelou-se fundamental, pois permitiu criar uma forma de comunicação sem a pressão associada à verbalização, respeitando o ritmo da criança.

À medida que a relação com o cão se foi consolidando, começaram a surgir mudanças progressivas. A criança passou a demonstrar maior disponibilidade para interagir, evidenciando uma redução da ansiedade. As primeiras verbalizações surgiram de forma espontânea e dirigidas ao cão. Posteriormente, foram sendo generalizadas ao técnico e, gradualmente, a outras pessoas presentes. Este processo gradual permitiu reduzir a ansiedade associada à comunicação.

Este caso ilustra de forma clara o papel do cão como facilitador da comunicação e regulador emocional. Ao retirar o foco da exigência directa e ao introduzir uma relação mediada cria-se um ambiente onde a criança pode desenvolver competências ao seu ritmo, sem pressão, favorecendo aprendizagens significativas.

Para além do impacto directo na criança, verificaram-se também mudanças ao nível do contexto envolvente. Professores e familiares passaram a compreender melhor a natureza da dificuldade e a ajustar as suas estratégias de comunicação, contribuindo para um ambiente mais favorável ao desenvolvimento e à continuidade dos progressos.

Os cães envolvidos passam por um processo rigoroso de selecção e acompanhamento, garantindo equilíbrio e bem-estar, condição essencial para intervenções eficazes.

Num mundo cada vez mais marcado pela rapidez, pela tecnologia e pela distância relacional, estes serviços recordam a importância do essencial: a ligação, a presença e a relação. Porque, por vezes, é na relação com um cão que surgem as mudanças mais profundas.

*Sónia Santos - directora de operações na Smiledog