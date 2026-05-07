Alenquer volta a celebrar a Ascensão com cartaz recheado

Organizada pela Câmara de Alenquer, desde a sua estreia, em 1982, a Feira da Ascensão de Alenquer tem consolidado o seu lugar como um dos momentos mais emblemáticos do calendário festivo do concelho de Alenquer, reunindo públicos de todas as idades. A tradição renova-se de 13 a 17 de Maio, com um programa musical de destaque que inclui tasquinhas, artesanato, exposições e divertimentos, com entrada gratuita.

O programa arranca na quarta-feira, 13 de Maio, com a inauguração oficial e animação musical, dando início a uma agenda que se prolonga pela noite dentro. Na quinta-feira, 14 de Maio, celebra-se o Dia da Espiga, com actividades ligadas à tradição, como caminhadas, iniciativas ao ar livre e acções que evocam os costumes associados à apanha da espiga, símbolo de abundância. A aposta musical constitui um dos principais atractivos da edição de 2026. Estão confirmadas as actuações de Wet Bed Gang, Némanus e Ganda Banda, que sobem ao palco principal ao longo das noites do certame, garantindo forte afluência de público. A seguir aos concertos há animação com DJs pela noite dentro.

Na sexta-feira, 15 de Maio, e no sábado, 16 de Maio, a feira atinge o seu ponto alto, com concertos, actuações de ranchos folclóricos, animação itinerante e largadas de toiros, elementos que continuam a marcar a identidade do evento. A programação estende-se por diferentes espaços do recinto, incluindo áreas dedicadas ao público jovem.

No domingo, 17 de Maio, último dia do certame, o programa aposta em actividades de carácter mais familiar e inclui animação dedicada aos mais novos, com destaque para a actuação do grupo Os 3 Assobios, antes do encerramento oficial.

Entre os destaques do programa volta a estar a Corrida da Ascensão, iniciativa desportiva que percorre as ruas da vila, bem como o projecto “Alenquer tem talento”, que promove jovens artistas do concelho e lhes dá a oportunidade de actuar no evento. Ao longo dos cinco dias, o recinto contará ainda com espaços de promoção das actividades económicas, reforçando o papel da feira enquanto montra do tecido empresarial e associativo da região. As largadas de touros e vários espaços com comida e bebida compõem o certame.