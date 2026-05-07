“Há uma parte da Chamusca que ainda não percebeu o seu potencial”

Qual é o problema do concelho da Chamusca que mais afecta a sua empresa?

A falta de fixação dos jovens na terra, bem como de habitação. Não existindo oportunidades de trabalho na Chamusca para os jovens que cá nasceram, a maior parte não volta à sua terra a não ser em épocas festivas.

Como cidadã, o que gostaria de ver resolvido ou melhorado na zona onde mora?

Existe uma parte da Chamusca que ainda não percebeu o seu potencial, não acredita nem investe na vila, o que consequentemente origina o problema de fixação dos jovens.

Há algo que possa ser feito pelo poder local, que permita melhorar o trabalho do restaurante?

Sou grata pelo apoio que tenho tido, da câmara municipal, da junta de freguesia, da Santa Casa da Misericórdia, de vários empresários e habitantes da vila. O que faz falta, por exemplo, são placas de sinalização para o mercado municipal, pois o meu espaço já foi no mercado, e essa sinalização seria benéfica, para mim e para quem tem lá o seu negócio.

E a nível do Governo ou da legislação em vigor?

Muita coisa, principalmente os impostos que temos de pagar. Acho que deveria haver um incentivo por parte do Estado nos primeiros anos de um negócio em relação aos negócios que já existem, para ajudar na fixação das empresas.

Em Outubro do ano passado, houve alteração política no executivo da câmara municipal. Já notou alguma diferença?

Sim, já notei muitas diferenças. O presidente é uma pessoa muito mais próxima e com afecto pela população. Há melhor gestão da iluminação nocturna das ruas. Acredito que muitas outras coisas estão a ser feitas. Tem tudo para dar certo!

Os festejos da Semana da Ascensão da Chamusca mudam muito com as mudanças políticas, ou a esse nível as mudanças não são significativas?

Não sei responder com certeza a essa questão, porque estive muitos anos fora da Chamusca e regressei em 2018. Desde então esta é a primeira Ascensão com o novo executivo. O facto das largadas voltarem a ser no centro da vila é bom para o meu restaurante e para os comerciantes do centro da vila.

Como avalia os serviços públicos a que tem que recorrer, quer como cidadã, quer como empresária? Tem algum exemplo que queira partilhar?

Não tenho razões de queixa. Hoje em dia já é possível resolver praticamente tudo online, sem necessidade de ir presencialmente aos serviços.

Como explicar o que é o seu restaurante a quem não o conheça?

O Trinc´Aqui é um restaurante e petisqueira que oferece todos os tipos de pratos, quer de forno quer de tacho, e também temos bastantes opções para quem seja vegetariano ou vegan.

Quais os petiscos e pratos principais?

Em relação a petiscos temos, desde o pica-pau, moelas, ovos rotos, tripas grelhadas, asas de frango fritas, salada de polvo, bochechas ao vinho do porto, choco frito, entre outros. Uma variada gama de salgados, dos quais se destacam os croquetes de novilho, as bolas de atum e as chamuças, (tudo confecionado por nós). Os pratos principais mais solicitados são as febras à lagareiro, o arroz de pato, o estufado de rabo de touro, o naco de touro avinhado, bitoque de porco (porque o molho é especial), o bacalhau com broa. Temos alguns pratos africanos como a muamba e a cachupa. As sobremesas são todas feitas por nós, desde o cheesecake de morango ou caramelo salgado, farófias à Trinc´Aqui, entre outras. Temos take-away, salgados por encomenda para fora, fazemos catering, e aceitamos reservas para grupos, aniversários, baptizados e casamentos.

O que não lhe perguntei que gostaria de responder?

Estou muito grata por todos os que me apoiam, especialmente à minha família, aos meus clientes que confiam no meu trabalho e pelo sucesso que tenho tido no meu restaurante.