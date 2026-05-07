“O que continua a fazer falta é uma obra de regadio no Tejo”

Como explica, de forma resumida, o que faz, a sua empresa?

Prestamos todos os serviços agrícolas associados a todos os tipos de sistemas de rega, com o objectivo de optimizar as regas e minimizar os custos para os agricultores.

Qual é o problema do concelho da Chamusca que mais afecta a sua empresa?

A falta de mão-de-obra e de pessoas que queiram aprender, porque trabalhar no campo é um trabalho duro, e não existe nenhum incentivo aos jovens para ingressar por esta área.

E que mais pode ser feito para melhorar o desempenho da sua empresa?

Há algo que pode ser feito, nomeadamente uma obra de regadio do Tejo, de que muito se fala mas que não avança. Isso viria a ajudar muitas empresas no seu desenvolvimento e, consequentemente, seria favorável para a minha empresa, não apenas a nível de trabalho, mas também melhorias nas condições. A nível geral, era bom haver uma baixa dos impostos e mais subsídios de apoio à produção.

Reside na Chamusca? Como cidadão, o que gostaria de ver resolvido ou melhorado na zona onde mora?

Resido em Vale de Cavalos. O que gostaria de ver resolvido era mesmo o projecto do regadio do Tejo, que ajudaria imenso, pois cada vez existem mais secas no Verão.

Em Outubro do ano passado, houve alteração política no executivo da câmara municipal. Já notou alguma diferença?

Não, ainda não notei nenhuma diferença significativa.

Os festejos da Semana da Ascensão da Chamusca mudam muito com as mudanças políticas, ou a esse nível as mudanças não são significativas?

Não são significativas, é uma festa com muita tradição e na qual a população está muito envolvida.

Como avalia os serviços públicos a que tem que recorrer, quer como cidadão, quer como administrador?

Não tenho tido grandes dificuldades. Às vezes tenho que esperar mais, outras menos, mas tudo sem grandes entraves.

Como costumam ser os seus dias na Semana da Ascensão na Chamusca?

Pertenço à ADEPEC (Associação para a Defesa do Património Etnográfico e Cultural de Vale de Cavalos) e, normalmente, dou uma ajuda nas actividades. Também aproveito bastante o convívio com os amigos.