J. M. Póvoa soma quase 50 anos dedicada ao sector automóvel com espírito familiar

A empresa, fundada em 1978 por José Aguiar Póvoa, tem sede em Alenquer, no edifício J. M. Póvoa, junto ao IC2, e uma delegação em Vila Franca de Xira, mantendo ainda uma oficina própria na Estrada do Pedregal, também em Alenquer. Quase meio século depois de ter iniciado actividade, apresenta‑se com um leque completo de serviços para todo o tipo de viaturas, desde a aquisição à manutenção e reparação. O fundador sublinha que o crescimento nunca os afastou da essência. “Preferimos ser ambiciosos e servir bem, em vez de procurar lucro desmedido e perder a nossa identidade”, afirma.

A expansão geográfica física não é necessária, visto o digital já permitir a venda a nível nacional, e assim não se comprometer a qualidade do serviço. “O mundo automóvel é exigente e basta um passo em falso para pôr em causa o bom nome que construímos”, refere José Aguiar Póvoa. A escolha do sector automóvel foi, desde o início, movida pela paixão. “Há algo no ruído dos motores, no cheiro a combustível e no prazer de atender milhares de pessoas que nos fascina”, explica o responsável, acrescentando que cada cliente tem necessidades específicas e que o papel da equipa é ajudar a encontrar a viatura certa com informação rigorosa.

A J. M. Póvoa conta actualmente com mais de 20 colaboradores, distribuídos pelas áreas de mecânica, bate‑chapa, pintura, preparação, vendas, apoio ao cliente, pós‑venda, escritório e tecnologias de informação. Todos têm formação específica e a empresa trabalha ainda com parceiros financeiros que permitem apoiar os clientes na vertente de crédito automóvel. Entre os desafios dos últimos anos, destaca‑se o acompanhamento tecnológico, tanto na estrutura interna como na presença digital. “Sejam quais forem os desafios que venham aí, cá estaremos para os receber de braços abertos”, garante o fundador.

A empresa apoia regularmente projectos culturais, desportivos e comunitários, reforçando a ligação ao território onde está inserida. Para José Aguiar Póvoa, o maior motivo de orgulho continua a ser a fidelização dos clientes. “Há famílias que já são nossas clientes há três gerações. Sentimos que somos uma pequena parte dessas histórias”. A J. M. Póvoa mantém uma forte presença digital e continua a apostar na divulgação local, valorizando o contacto directo com a comunidade.