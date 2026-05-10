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Especiais | 10-05-2026 10:00

Agrichamusca assinala primeiro ano de nova gerência com crescimento e reforço de marcas

Agrichamusca assinala primeiro ano de nova gerência com crescimento e reforço de marcas
ESPECIAL ASCENSÃO - CHAMUSCA
Balanço positivo no primeiro ano da nova gerência da Agrichamusca
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A Agrichamusca, na zona industrial da Chamusca, completa um ano de nova gestão, com balanço positivo e iniciativas que incluem demonstrações de campo e o reforço do apoio técnico aos agricultores.

A completar um ano de actividade sob nova gerência, a Agrichamusca faz um balanço positivo dos seus primeiros 12 meses, destacando a consolidação da sua presença no mercado e a afirmação como parceiro de confiança junto dos profissionais do sector agrícola. Num contexto em que as exigências sobre os agricultores são cada vez maiores, a empresa sublinha a importância de estabelecer parcerias sólidas e eficazes, apostando num serviço de excelência assente na rapidez, no rigor e na eficiência - factores que considera determinantes num mercado em constante evolução.
A inovação tecnológica, cada vez mais presente no sector, tem motivado uma adaptação contínua da actividade, permitindo responder de forma mais eficaz aos desafios emergentes. Para além da marca Kubota, presente desde o início, a empresa tem vindo a reforçar o seu portefólio com marcas de referência como Galucho, Herkulis, Joper, Tomix e Lopez Garrido, ampliando a oferta de soluções disponíveis para os seus clientes.
Entre as iniciativas mais recentes, destaca‑se a realização de um dia de campo, em Abril, em parceria com a Kubota e a I‑David, que reuniu mais de meia centena de agricultores e permitiu a demonstração prática de várias soluções destinadas à vinha, ao olival e a outras culturas, tendo sido considerado um sucesso pela organização.
A empresa, situada na zona industrial da Chamusca, destaca ainda o investimento no serviço pós‑venda, apoiado por uma equipa técnica experiente e em formação contínua. Reconhecendo a importância deste acompanhamento na durabilidade e desempenho dos equipamentos, encontra‑se em fase de implementação um programa de manutenção preventiva, com o objectivo de reduzir eventuais falhas durante os períodos de campanha.

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