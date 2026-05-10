Consultora imobiliária Maria João Varela defende maior rapidez nos processos urbanísticos de Alenquer

A consultora imobiliária Maria João Varela, da Remax Vantagem, considera que o concelho de Alenquer vive um momento de forte dinamismo económico, mas alerta para a necessidade de processos urbanísticos mais céleres e eficazes, capazes de acompanhar o crescimento comercial e industrial que o território tem registado nos últimos anos. A profissional, que trabalha na mediação entre proprietários e compradores, sublinha que a agilidade no licenciamento faria “uma grande diferença” no desempenho do sector.

O trabalho que desenvolve assenta na análise de mercado, definição de estratégias de venda e acompanhamento integral das transacções, garantindo, afirma, “decisões seguras e resultados eficazes”. Para Maria João Varela, a regulação do sector imobiliário a nível nacional é igualmente essencial para reforçar a segurança jurídica e a transparência das operações. Residente no concelho, destaca a qualidade de vida, as boas acessibilidades e o sentido de comunidade como factores distintivos de Alenquer, defendendo a continuidade da aposta na valorização dos espaços públicos e na dinamização do comércio local.

Sobre a Feira da Ascensão em Alenquer, não tem dúvidas de que o investimento municipal é positivo. “Dá vida ao concelho, promove a cultura local e ajuda a mostrar Alenquer como um excelente sítio para viver”, afirma. A consultora diz participar todos os anos na festa, onde visita os stands do comércio local e aproveita momentos de convívio nas zonas de restauração. Considera que o programa do evento está bem alinhado com a identidade da feira e com o gosto da população.

Maria João Varela sublinha ainda que a Feira da Ascensão é um momento importante para o território, não só pela dinamização económica que gera, mas também porque lhe permite conhecer melhor o concelho que representa profissionalmente. “Ajuda‑me a vendê‑lo com mais conhecimento e orgulho”, conclui.