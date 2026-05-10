Luxury Cars afirma‑se em Alenquer com a visão de um jovem empresário apaixonado pelo sector

Aos 28 anos, Hugo Almeida gere a Luxury Cars, empresa que criou em 2022 e que tem vindo a crescer em Alenquer graças à aposta na transparência, na selecção rigorosa das viaturas e num atendimento que trata cada cliente como um projecto individual. Filho de um comerciante automóvel com três décadas de experiência, Hugo Almeida diz que o sector sempre fez parte da sua vida. Apesar de ter estado sempre no meio do ramo automóvel, trabalha oficialmente há quatro anos, desde que inaugurou a empresa, mas cresceu entre stands e motores, uma vez que o pai teve um stand durante três décadas.

A paixão pelos automóveis e o desafio de encontrar “o carro certo para a pessoa certa” foram determinantes para abrir a Luxury Cars, situada na Estrada da Várzea, em Alenquer. O balanço destes primeiros anos é “extremamente positivo”, com um crescimento sustentado e relações de confiança que, segundo o empresário, são a base do negócio. A diferenciação da empresa assenta na selecção criteriosa do stock e na consultoria personalizada. “Não vendemos apenas carros; acompanhamos o cliente em todo o processo”, sublinha.

A Luxury Cars comercializa viaturas novas e seminovas, oferece consultoria na escolha do modelo ideal, soluções de financiamento personalizadas, entrega em qualquer ponto do país ou ilhas e um serviço pós‑venda focado na tranquilidade do comprador. O segredo do sucesso, diz Hugo Almeida, está na resiliência, na atenção ao detalhe e na transparência num mercado competitivo.

O espaço funciona de segunda a sexta‑feira das 09h00 às 19h00 e aos sábados das 09h00 às 13h00, com estacionamento fácil para quem visita o stand. O empresário deixa ainda um convite aos leitores: “Estamos sempre a actualizar o stock para trazer as melhores oportunidades para a região. Vale a pena passar por cá e conhecer as novidades”.