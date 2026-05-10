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Especiais | 10-05-2026 15:00

Vilabrasa consolida posição no Carregado com aposta diária na qualidade e na confiança

Vilabrasa consolida posição no Carregado com aposta diária na qualidade e na confiança
ESPECIAL ASCENSÃO - ALENQUER
Vilabrasa é um projecto gastronómico de referência localizado no Carregado - foto DR
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O Vilabrasa, integrado no Grupo Franco e liderado por Mário Franco, afirma‑se no Carregado como um projecto gastronómico assente na consistência, na exigência e na proximidade com o cliente, valores que têm orientado o crescimento sustentado da empresa.

Localizado no centro do Carregado, o Vilabrasa nasceu como uma empresa familiar e evoluiu até se tornar uma das marcas mais reconhecidas do Grupo Franco, que hoje integra várias áreas de negócio complementares. Para Mário Franco, responsável pelo projecto, a ambição sempre foi clara: oferecer uma experiência diferenciadora, construída ao detalhe e sustentada na confiança.
A qualidade começa na selecção da matéria‑prima, com peixe fresco, carne de excelência e uma carta de vinhos escolhida com rigor. O restaurante privilegia fornecedores locais, reforçando a frescura dos produtos e a ligação à comunidade. “A continuidade é o que nos define e distingue”, sublinha o responsável, que considera a consistência diária um dos pilares do sucesso.
O Vilabrasa alia sofisticação no serviço a uma aposta contínua na formação da equipa, procurando garantir que cada colaborador acompanha os padrões de exigência definidos pela casa. Paralelamente, o espaço tem investido na modernização, adoptando sistemas mais eficientes que melhoram a experiência do cliente.
Mário Franco afirma que a missão passa por manter padrões elevados todos os dias e honrar a confiança de quem escolhe o Vilabrasa. A ambição do Grupo Franco vai além do Carregado, procurando afirmar‑se como referência pela qualidade, consistência e confiança, independentemente do território onde actua.

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