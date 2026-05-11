“Os problemas da ponte que geram atrasos são os que mais nos afectam”

Em Outubro do ano passado, houve alteração política no executivo da câmara municipal. Já notou alguma diferença?

Ainda é cedo para tirar conclusões sobre esse assunto.

Os festejos da Semana da Ascensão da Chamusca mudam muito com as mudanças políticas, ou a esse nível as mudanças não são significativas?

Acho que as mudanças não são significativas. É uma festa muito antiga, com muitas tradições, e que terá sempre grandes festejos.

Como avalia os serviços públicos a que tem que recorrer, quer como cidadão, quer como administrador ou dirigente?

A nível de instituições bancárias temos pouca variedade, quanto às finanças, é muito complicado, com as senhas e as marcações.

Como costumam ser os seus dias na Semana da Ascensão na Chamusca? Vai à festa? E vai ver ou fazer o quê?

Durante o dia trabalho, excepto na Quinta-feira da Ascensão, mas à noite vou todos os dias à festa. Há muitos anos comecei a trabalhar com a ADAP – Associação de Desenvolvimento da Aldeia de Pinheiro Grande, onde ajudávamos na organização das actividades culturais da Ascensão. Hoje em dia vou mais para o convívio, com familiares, amigos e clientes.

Como explicaria o que é, e o que faz, a empresa onde trabalha a quem não a conheça?

Trabalhamos no ramo dos pneus em todas as categorias, desde ligeiros, comerciais, agrícolas, industriais, prestamos assistência em estrada, nos campos, alinhamentos de direcção, reparação de furos, desempenamento de jantes, sensores tpms, tudo o que está relacionado com pneus.

Há algo que possa ser feito pelo poder local, que permita melhorar o trabalho da sua empresa?

Se houvesse mais indústria no concelho seria bom para nós. E se fossem resolvidos os problemas constantes relacionados com a ponte Isidro dos Reis, mais conhecida como ponte da Chamusca, que causa muitos atrasos. É o problema que mais nos afecta.

E a nível do governo ou da legislação em vigor?

Pelo menos, a redução da taxa de IVA.

Reside na Chamusca? Como cidadão, o que gostaria de ver resolvido ou melhorado na zona onde mora?

Resido no Pinheiro Grande, e acho que se houvesse maior ajuda na fixação das empresas no concelho seria uma forma de manter os jovens na sua terra, para que também possam dar continuidade às tradições.