Restaurante Dining destaca-se há nove anos pelo serviço rápido e cozinha tradicional

O Restaurante Dining, situado na Rua António Augusto Nascimento Lucas, em Paredes, Alenquer, soma cerca de 20 anos de existência, embora esteja sob a actual gerência de Marta Cristina Maçarico e Sérgio Paulo Maçarico há nove anos. O espaço funciona em regime de self‑service, pensado para clientes que dispõem de pouco tempo para almoçar ou jantar, mas que não prescindem de rapidez, qualidade e simpatia no atendimento.

A proximidade às escolas do 2º e 3º ciclos trouxe ao restaurante uma clientela jovem, o que levou a gerência a diversificar a oferta. Para além dos pratos tradicionais portugueses, como bacalhau com natas, cozido à portuguesa ou arroz de pato, o Dining serve também opções mais simples, como hambúrgueres, pizzas e tostas - entre elas a popular Tosta XPTO. O espaço dispõe ainda de zona de pastelaria para pequenos‑almoços e lanches, bem como serviço de take‑away.

A entrada no sector da restauração surgiu como uma oportunidade. A casa já existia e, com experiência acumulada no ramo, Marta Maçarico decidiu avançar. Hoje, o restaurante conta com nove colaboradores, cinco deles presentes desde o início da actual gestão. “São a prata da casa”, sublinha, destacando o empenho e o gosto pelo trabalho de toda a equipa.

Entre os desafios actuais, a responsável aponta a dificuldade crescente em encontrar mão‑de‑obra para a restauração, problema que acredita que se irá agravar nos próximos anos. A subida generalizada dos preços é outra preocupação, já que muitos clientes não conseguem acompanhar o aumento dos custos.

A gerência considera que o sucesso do Dining assenta numa equipa sólida e na qualidade da confecção, factores que, afirma, se reflectem na fidelização dos clientes. “O mais gratificante é vê‑los voltar todos os dias. É sinal de que estamos a fazer um bom trabalho”. O restaurante não dispõe de parque de estacionamento próprio, mas beneficia do estacionamento abundante ao longo da rua. Funciona de segunda a sábado, das 7h30 às 23h.