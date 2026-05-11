Tradição da Apanha da Espiga volta a juntar a comunidade na Chamusca

A tradição da Apanha da Espiga volta a cumprir‑se na Chamusca, numa iniciativa promovida pela União das Freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande, que mantém viva uma prática antiga e carregada de simbolismo. O costume, associado à Quinta‑feira de Ascensão, reúne todos os anos dezenas de participantes que seguem para o campo em busca dos elementos que compõem a espiga: trigo, papoila, alecrim ou rosmaninho, ramo de oliveira, videira e malmequer.

A memória desta tradição está presente em muitas famílias do concelho. No texto de apresentação da iniciativa, recorda‑se que “desde a minha infância que guardo na memória a tradição de ir apanhar a espiga com o meu pai, na Quinta‑feira de Ascensão”, evocando um tempo em que o ritual era vivido de forma simples, mas carregado de significado. Noutra passagem, sublinha‑se que, quando a Junta de Freguesia começou a dinamizar a actividade, “não éramos mais de uma dúzia”, e que o pequeno‑almoço oferecido aos participantes acabou por evoluir para um lanche partilhado, acompanhando o crescimento do grupo ao longo dos anos.

O programa deste ano mantém a estrutura habitual. A concentração está marcada para as 08h00, junto aos Bombeiros Voluntários da Chamusca, seguindo‑se a deslocação ao campo para a recolha dos ramos e flores que compõem a espiga. Depois da apanha, haverá um lanche‑convívio, reforçando o espírito de partilha que caracteriza a iniciativa. Ao final da tarde, no stand das juntas de freguesia, está prevista animação com a Tuna da Universidade Sénior e um apontamento tertuliano.

A União das Freguesias deixa o convite à população para se juntar e “reviver esta bonita tradição popular”, que continua a afirmar‑se como um momento de identidade colectiva e de ligação às raízes rurais do concelho.