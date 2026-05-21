Feira de Maio é a grande festa de Azambuja e uma das mais emblemáticas do Ribatejo

A Feira de Maio, conhecida como a mais castiça do Ribatejo, está de regresso à vila de Azambuja, entre os dias 28 de Maio e 1 de Junho, para celebrar a tradição e a festa brava, com destaque para a gastronomia, música e actividades equestres e taurinas. Do cartaz musical fazem parte os La Cuarta Cuerda (quinta-feira), Os Pharol e DJ Wilson Honrado (sexta-feira), os D.A.M.A (sábado) e o duo Sangre Ibérico (domingo).

Nas ruas da vila, a tradição volta a cumprir se com as emblemáticas entradas e largadas de toiros conduzidos por campinos, as tertúlias típicas, as provas equestres, os desfiles populares e os momentos de homenagem à figura do campino, símbolo maior da identidade ribatejana. Ao longo dos cinco dias de feira, o Páteo Valverde acolhe a Praça das Freguesias, com actuações de ranchos folclóricos, grupos culturais, bandas filarmónicas e colectividades do concelho.

A programação arranca na quinta-feira, 28 de Maio, com almoço convívio das tertúlias e desfile pelas ruas da vila, seguindo-se a inauguração oficial da centenária Feira de Maio, pelas 17h00, na Praça do Município, acompanhada pela fanfarra da Associação dos Bombeiros Voluntários de Azambuja, campinos e elementos das tertúlias. Ao longo da noite haverá animação nas ruas da vila, entrada de toiros conduzidos por campinos e o concerto de La Cuarta Cuerda, no Jardim Urbano.

Na sexta-feira, 29 de Maio, conhecida como a noite da sardinha assada, terá lugar um dos momentos mais emblemáticos da feira: o cortejo de campinos com o gado pelas ruas da vila à luz de archotes, seguido da tradicional entrada de toiros. Depois da meia-noite, a animação continua com a distribuição gratuita de sardinha assada, pão e vinho, bailes populares, o tradicional fado vadio e música itinerante. A madrugada termina ao som do concerto d’Os Pharol, no Palco Rossio, e da actuação do DJ Wilson Honrado, na Praça do Município.

O sábado, 30 de Maio, é dedicado às actividades equestres, com concursos, provas de condução de cabrestos, perícia de campinos e o tradicional passeio livre a cavalo pelas ruas da vila e tertúlias. À noite há concerto dos D.A.M.A, no Palco Principal, no Jardim Urbano Dr. Joaquim A. Ramos, seguido da habitual Festa dos Anos 80, no Largo de Palmela.

Domingo é dia de homenagem ao campino

Na manhã de domingo, 31 de Maio, preenche-se a página mais solene da Feira de Maio, com a tradicional homenagem ao campino. Nesta edição será homenageado o campino Daniel Pereira da Silva (Casa Agrícola Monte Novo) e será entregue o Pampilho de Honra gravado com o nome Joaquim Carlos dos Santos. Ainda no domingo, destaque para a tradicional Corrida de Toiros à Portuguesa, na Praça de Touros Dr. Ortigão Costa. À noite, o público pode assistir ao concerto de Sangre Ibérico.

Na segunda-feira, 1 de Junho, o dia será dedicado aos mais novos, com a actividade “Feira na Vila”, que contará com diversos momentos de animação infantil comemorativos do Dia da Criança. No período da tarde, terá lugar a entrega de prémios das ornamentações de janelas ou fachadas, montras e largos classificados. O encerramento oficial da Feira de Maio 2026 está marcado para as 24h00, com um espectáculo de fogo de artifício.