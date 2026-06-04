Cinco dias de festa ribeirinha na Barquinha com animação e tradição

Vila Nova da Barquinha volta a celebrar o Tejo entre 9 e 13 de Junho com mais uma edição da Feira do Tejo, que este ano apresenta um programa diversificado, onde se cruzam música, tradição, desporto, arte contemporânea e actividades para todas as idades. O evento, de entrada livre, volta a transformar o parque ribeirinho no centro das festividades, com tasquinhas, artesanato e animação permanente.

O palco principal recebe alguns dos nomes mais populares da música portuguesa. A abertura, a 9 de Junho, fica a cargo de David Antunes & The Midnight Band, com Emanuel Moura como convidado. Seguem-se os Dados Viciados com tributo aos Xutos & Pontapés (dia 10), o rapper Papillon (dia 11), a Festa M80 (dia 12) e, no encerramento, José Cid, acompanhado por fogo-de-artifício piromusical (dia 13). As madrugadas continuam no Espaço Tasquinhas, com DJ Addline, DJ White e actuações das bandas Understage, Rocket e Royal Pandemónio.

A tradição popular mantém um papel central. As marchas populares desfilam na noite de sexta-feira, véspera do padroeiro, e o dia 13 de Junho é marcado pela missa e procissão em honra de Santo António, pelo festival de folclore e pelo encontro de grupos de música tradicional. Para os mais novos, haverá insufláveis nos dias 10 e 13, além de animação de rua com Mila Flor & Companhia e Torres Farra. O encerramento definitivo acontece na manhã de 14 de Junho, com a histórica 22.ª Concentração Vespalmourol.

A programação estende-se à cultura e ao desporto. O Centro de Estudos de Arte Contemporânea promove ateliers de desenho, pintura e fotografia, enquanto a Galeria do Parque exibe a mostra “Escultura. Transmutação”, da Colecção de Arte da Fundação EDP. No rio Tejo haverá workshops de canoagem e o recinto acolhe ainda um circuito distrital de basquetebol 3x3. Estão previstas visitas orientadas ao Parque de Escultura Contemporânea e ao Castelo de Almourol.

A Feira do Tejo resulta de uma parceria entre o município e dezenas de associações locais e é também uma oportunidade para descobrir as principais atracções turísticas do concelho, como o Trilho Panorâmico do Tejo, o Centro de Interpretação Templário, o Parque de Escultura Contemporânea e a Igreja Matriz de Atalaia, ponto de passagem do Caminho Português de Santiago.