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Especiais | 04-06-2026 12:00

Diogo Piçarra, Ana Moura e Dillaz nas Festas de Abrantes

Diogo Piçarra, Ana Moura e Dillaz nas Festas de Abrantes
ESPECIAL FESTAS DA CIDADE - ABRANTES
Abrantes prepara-se para receber os seus tradicionais festejos este mês - foto arquivo O MIRANTE
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Festas de Abrantes regressam de 9 a 14 de Junho com seis dias de música, animação e tradições, tendo como cabeças de cartaz Diogo Piçarra, Ana Moura, Dillaz, Metro e Os Quatro e Meia.

As Festas de Abrantes regressam de 9 a 14 de Junho com um cartaz musical de peso que promete animar a cidade durante seis dias. Diogo Piçarra, Ana Moura, Dillaz, Metro e Os Quatro e Meia são os principais nomes de um programa que volta a afirmar aquele que é o maior evento sociocultural do concelho. Durante quase uma semana, Abrantes transforma-se num grande palco de cultura, música e convívio, com iniciativas para todas as idades, das tasquinhas tradicionais ao artesanato, passando por actividades desportivas, animação de rua e espectáculos para famílias.
O Palco Principal, instalado na Esplanada 1.º de Maio, recebe os principais concertos do evento. Diogo Piçarra abre as festividades a 9 de Junho, seguindo-se Ana Moura no dia 10, Metro no dia 11 e Dillaz no dia 12. No dia 13 de Junho, véspera do Dia da Cidade, o Aquapolis Sul, em Rossio ao Sul do Tejo, acolhe o concerto de Os Quatro e Meia no Palco Manuel Maurício. A noite termina com espectáculo de fogo de artifício e a já habitual Festa M80.
O programa inclui também propostas dedicadas aos mais novos. Nina Toc Toc, uma das referências nacionais da música infantil, actua no dia 10 de Junho, às 11h00, enquanto Miss Cindy sobe ao palco no dia 13 de Junho, também às 11h00, ambos na Esplanada 1.º de Maio. As Marchas Populares voltam igualmente a marcar presença nas festas, com o desfile infantil marcado para o dia 11 de Junho, às 18h00, seguindo-se, às 21h00, o desfile das marchas de adultos. O programa integra ainda actuações de alunos das escolas, ranchos folclóricos e uma actuação conjunta das bandas filarmónicas do concelho, reforçando o envolvimento das colectividades e da comunidade local. O Espaço Famílias, as actividades desportivas, a animação de rua, bem como as tradicionais tasquinhas e o espaço de artesanato completam a programação das Festas de Abrantes 2026, cujos restantes detalhes serão divulgados posteriormente.
As Festas de Abrantes são organizadas pela Câmara Municipal de Abrantes, com o apoio de várias associações e entidades locais, bem como das juntas de freguesia de Abrantes e Alferrarede e de São Miguel do Rio Torto e Rossio ao Sul do Tejo.

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