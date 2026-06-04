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Especiais | 04-06-2026 10:00

Feira Nacional de Agricultura anima Santarém durante nove dias

Feira Nacional de Agricultura anima Santarém durante nove dias
ESPECIAL FEIRA NACIONAL DE AGRICULTURA
Milhares de visitantes são esperados em Santarém para uma das maiores feiras do sector agrícola - foto arquivo O MIRANTE
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O complexo do CNEMA recebe mais uma edição da Feira Nacional de Agricultura/Feira do Ribatejo, evento que mantém o modelo de conjugar a vertente técnica e comercial com diversas actividades ligadas ao cavalo e ao touro, à gastronomia e à música.

A Feira Nacional de Agricultura (FNA 26) regressa ao Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas (CNEMA), em Santarém, entre 6 e 14 de Junho, com foco nos pequenos frutos, um sector em crescimento e considerado dos mais rentáveis da agricultura nacional. A edição deste ano é dedicada a produtos como mirtilos, morangos, framboesas e amoras, associados a tendências de consumo mais saudáveis e à valorização de alimentos considerados superalimentos, integrados na dieta mediterrânica.
O administrador do CNEMA, Luís Mira, salientou igualmente a presença de comunidades intermunicipais e de vários municípios de diferentes regiões do país, que irão aproveitar o certame para promover “os seus territórios, tradições, gastronomia e potencial turístico”. De acordo com Luís Mira, a participação destes municípios tem vindo a aumentar de ano para ano, assumindo a feira como um “palco preferencial” para territórios rurais e do interior se darem a conhecer junto do público e dos agentes económicos.

3.500 crianças vão à feira
O presidente da Câmara de Santarém, João Leite, que tem assento na administração do CNEMA, destaca a importância da Feira Nacional de Agricultura como o principal evento do concelho, sublinhando o seu impacto económico e a valorização das tradições ribatejanas. “Este é o maior evento que acontece no concelho de Santarém, que tem impacto directo na nossa economia local”, afirmou.
O autarca referiu ainda o envolvimento crescente da comunidade local, com especial destaque para a participação das escolas do concelho. “Vamos ter 3.500 crianças das nossas escolas a viverem a importância da agricultura, a importância da Feira Nacional da Agricultura e a importância do Ribatejo”, disse.
A programação volta a integrar espaços de debate, como as “Conversas de Agricultura”, que reúnem especialistas para discutir desafios do sector e apresentar soluções, incluindo temas como agricultura sustentável, regadio, inovação digital ou valorização de produtos agrícolas. No recinto, os claustros vão acolher “associações, empresas e entidades ligadas aos pequenos frutos”, enquanto as naves expositivas destacam diferentes áreas, desde a “mostra institucional e de equipamentos agrícolas” à promoção “de produtos regionais e artesanato”.
A Nave A recebe novamente o “Salão Prazer de Provar”, com produtos distinguidos em concursos nacionais, como azeites, vinhos, queijos e enchidos, complementado por iniciativas de cozinha ao vivo, provas e harmonizações. Já a Nave B concentra entidades institucionais, cooperativas e maquinaria agrícola, enquanto a Nave C aposta na tradição do artesanato e na oferta comercial diversificada, com demonstrações ao vivo.
A feira mantém também uma forte vertente pecuária, com exposição de raças autóctones e concursos especializados, além de actividades equestres, consideradas uma das imagens de marca do evento. A gastronomia continua a ser um dos principais atractivos, com restaurantes de carnes de raças autóctones e tasquinhas dinamizadas por associações locais, onde serão servidos petiscos tradicionais.

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