Forte da Casa vive seis dias de festa com tradição, música e devoção

A vila do Forte da Casa prepara-se para receber mais uma edição dos tradicionais festejos em honra do Sagrado Coração de Jesus, que decorrem de 9 a 14 de Junho e prometem muita animação, cultura, tradição e convívio à população. Durante seis dias o recinto das festas será o centro das atenções, com um programa diversificado pensado para todas as idades.

Com raízes profundas na história da localidade, as festas constituem uma das mais importantes manifestações religiosas e populares do Forte da Casa, concelho de Vila Franca de Xira. Ao longo de décadas têm desempenhado um papel fundamental na preservação das tradições da vila, reunindo gerações de habitantes em torno de momentos de fé, cultura e lazer. Mais do que um evento festivo, representam um símbolo de identidade colectiva e de pertença para a comunidade.

A importância dos festejos reflecte-se também na mobilização do movimento associativo. Todos os anos dezenas de voluntários e colectividades unem esforços para concretizar um programa que envolve grande parte da população. Associações culturais, recreativas, desportivas e sociais assumem um papel de destaque, quer através das actuações dos seus grupos, quer no apoio à organização, contribuindo para reforçar os laços entre os habitantes e promover a dinâmica cultural da vila.

O programa arranca no dia 9 de Junho com actuações do Grupo Musical dos Cavaquinhos da ARIPFCA, do Grupo Musical do União e dos espanhóis Os Zamoranos, terminando a noite com animação do DJ Tchiki. No dia 10 sobem ao palco o grupo Folha Verde, a Academia de Dança Vanessa Silva e a cantora Micaela, num dia que inclui ainda uma demonstração de Kempo e uma largada de touros.

A programação de 11 de Junho é dedicada em grande parte aos talentos locais, com actuações da Pauta Frenética, da Strong House Band e da Forte Sound, ambas do Agrupamento de Escolas do Forte da Casa, culminando com o espectáculo de Satiro. Já no dia 12 a animação estará a cargo do Grupo de Música Popular Portuguesa do CPCD, do grupo de danças e cantares Mulheres Avieiras da Póvoa de Santa Iria e da cantora Cláudia Caramelo. A noite prolonga-se com o DJ Hugh e mais uma largada de touros.

Sábado volta a ser ponto alto

O sábado, dia 13, um dos pontos altos das festividades, contará com a animação de Tó Neves Eventos, os ranchos folclóricos da Associação Recreativa da Pocariça e das Danças e Cantares da Várzea Fresca, além do espectáculo de Toy Cascão e da actuação do DJ Pedro Diaz. Nesse dia realiza-se também a popular Noite da Sardinha Assada, um dos momentos mais aguardados pelos visitantes. No último dia das festas, 14 de Junho, a animação musical será assegurada por Rui Teles, Toy Matias e pelo grupo Remember, antes do tradicional espectáculo de fogo de artifício que assinala o encerramento das celebrações.