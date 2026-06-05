“Estou constantemente a querer saber e a aprender mais”

Há quanto tempo trabalha neste ramo?

O meu percurso profissional neste sector conta com mais de 20 anos. Em 2012 resolvi integrar a Cimetal, fundada pelo meu pai e sediada em Casais Novos, Alcorochel, após um período de experiência profissional noutras empresas.

Como é que surgiu a oportunidade de trabalhar nesta área e porquê esta área?

Licenciei-me em Engenharia Mecânica, mas a minha decisão de me juntar ao negócio familiar foi impulsionada pela ambição de escalar o projecto. Tento sempre desenvolver e optimizar os processos, arranjar novas soluções, novos produtos e é o que me faz andar para a frente”, confessa.

Que balanço faz?

O balanço deste percurso é extraordinário. O que começou como uma pequena oficina local, gerida pelo meu pai com muito sacrifício para servir as aldeias vizinhas, deu lugar a uma empresa robusta. Curiosamente, o meu regresso e o da minha irmã mais tarde — que na juventude idealizávamos caminhos fora da região — tornou-se o catalisador para uma nova era de expansão, mantendo a fidelidade dos clientes históricos enquanto vamos conquistando uma nova base de mercado.

Foi um bom regresso?

Sem dúvida. Estar próximo dos nossos, dinamizar a nossa região e ao mesmo tempo expandir os negócios para outros horizontes.

Quais os projectos futuros?

O futuro da Cimetal desenha-se em três pilares fundamentais para os próximos dois anos. A Transformação Digital, com a implementação da Inteligência Artificial já é uma realidade, abrangendo a optimização dos processos comerciais, administrativos, logísticos e o apoio ao cliente. A sustentabilidade e infraestruturas, com a ampliação das nossas instalações e a aposta na auto-suficiência energética e, por último, mas não menos importante a expansão internacional. Reconhecemos que há todo um mundo lá fora e a Cimetal está determinada a aumentar a sua pegada global.

Qual é a vossa área de abrangência?

Actualmente, a empresa já serve clientes em diversos países da Europa, África e América Latina, consolidando a exportação como uma prioridade estratégica.

Qual é o segredo do sucesso?

Não acredito em fórmulas mágicas. Muito trabalho e uma postura de eterna aprendizagem.

Considero-me sempre ignorante e estou constantemente à procura de saber e aprender mais”.

É preciso ter uma mentalidade de busca contínua, aliada à capacidade de inovar e de não nos acomodarmos, é isso que garante a longevidade e o sucesso contínuo da Cimetal.