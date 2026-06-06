L’École é um espaço de referência num ambiente tranquilo e elegante

O L’École tem vindo a afirmar-se como um espaço de referência em Abrantes, combinando gastronomia, alojamento e experiências num ambiente tranquilo, elegante e pensado ao detalhe.

Mais do que um restaurante, o espaço apresenta um conceito versátil, preparado para receber momentos de lazer, eventos privados, encontros empresariais e acções de formação, reunindo todas as comodidades necessárias para proporcionar uma experiência completa e diferenciadora.

Com uma forte ligação à cidade e à dinâmica da região, o L’École associa-se também às Festas de Abrantes, integrando um dos momentos mais marcantes do calendário local. O projecto faz parte do Grupo Vomera, grupo abrantino ligado a diferentes áreas de actividade, reforçando assim a aposta em projectos que valorizam a região e contribuem para a sua dinamização.