Novo Banco volta a estar presente na Feira Nacional de Agricultura

O Novo Banco marca novamente presença na Feira Nacional de Agricultura (FNA), reafirmando o seu compromisso estratégico e de longo prazo com as empresas do sector agro-alimentar, um dos pilares estruturais da economia portuguesa.

À semelhança das edições anteriores, o stand do Novo Banco volta a assumir‑se como um espaço privilegiado de encontro, partilha e valorização do tecido empresarial nacional, acolhendo empresas clientes, que terão a oportunidade de promover os seus produtos, projectos e inovação junto dos visitantes da feira.

As equipas comerciais especializadas, que acompanham diariamente o sector, marcarão igualmente presença no certame, para estarem em contacto directo com empresários e produtores agrícolas, apresentando as ‘Soluções Agricultura’, ajustadas às diferentes fases de desenvolvimento do negócio. “A participação em mais uma edição da FNA insere‑se na estratégia do Novo Banco de apoio à sustentabilidade, inovação e competitividade da agricultura portuguesa, acompanhando a evolução do sector e reforçando a sua importância estratégica para a economia, o território e a competitividade das empresas portuguesas”, refere a nota de imprensa.