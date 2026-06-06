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Especiais | 06-06-2026 10:00

Novo Banco volta a estar presente na Feira Nacional de Agricultura

Novo Banco volta a estar presente na Feira Nacional de Agricultura
ESPECIAL FEIRA NACIONAL DE AGRICULTURA
Stand recebe empresas que dão a conhecer inovação e produtos nacionais - foto DR
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O stand volta a acolher empresas clientes, que terão a oportunidade de promover os seus produtos, projectos e inovação junto dos visitantes.

O Novo Banco marca novamente presença na Feira Nacional de Agricultura (FNA), reafirmando o seu compromisso estratégico e de longo prazo com as empresas do sector agro-alimentar, um dos pilares estruturais da economia portuguesa.
À semelhança das edições anteriores, o stand do Novo Banco volta a assumir‑se como um espaço privilegiado de encontro, partilha e valorização do tecido empresarial nacional, acolhendo empresas clientes, que terão a oportunidade de promover os seus produtos, projectos e inovação junto dos visitantes da feira.
As equipas comerciais especializadas, que acompanham diariamente o sector, marcarão igualmente presença no certame, para estarem em contacto directo com empresários e produtores agrícolas, apresentando as ‘Soluções Agricultura’, ajustadas às diferentes fases de desenvolvimento do negócio. “A participação em mais uma edição da FNA insere‑se na estratégia do Novo Banco de apoio à sustentabilidade, inovação e competitividade da agricultura portuguesa, acompanhando a evolução do sector e reforçando a sua importância estratégica para a economia, o território e a competitividade das empresas portuguesas”, refere a nota de imprensa.

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