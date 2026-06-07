BASF reforça protecção contra míldio com Enervin Evo

Enervin Evo é um fungicida inovador desenvolvido pela BASF, para o controlo do míldio em diversas culturas, como videira, batateira, tomateiro e outras hortícolas. A solução destaca-se pela combinação de duas substâncias activas complementares, que garantem protecção consistente e resultados fiáveis ao longo do ciclo da cultura.

O produto integra a acção de superfície com redistribuição nos tecidos vegetais de Initium, uma substância com elevada afinidade à camada cerosa das plantas, a sistemia localizada e a capacidade curativa do cimoxanil, que penetra rapidamente nos tecidos, assegurando uma resposta eficaz logo após a aplicação.

Enervin Evo é descrito pela BASF como tendo dupla acção: preventiva, ao inibir o desenvolvimento de zoósporos nas infecções primárias e curativa, actuando nas fases iniciais da infecção, interrompendo o desenvolvimento do patógeno.

Além da sua eficácia, Enervin Evo apresenta um perfil favorável em termos de sustentabilidade, sendo selectivo para organismos auxiliares e contribuindo para estratégias de gestão de resistências.

Outro aspecto relevante é o facto de não apresentar impacto negativo na fermentação dos mostos nem na qualidade do vinho, factor particularmente importante para os produtores vitivinícolas.