BASF reforça protecção contra míldio com Enervin Evo
Fungicida não apresenta impacto negativo na fermentação dos mostos nem na qualidade do vinho, factor particularmente importante para os produtores vitivinícolas.
Enervin Evo é um fungicida inovador desenvolvido pela BASF, para o controlo do míldio em diversas culturas, como videira, batateira, tomateiro e outras hortícolas. A solução destaca-se pela combinação de duas substâncias activas complementares, que garantem protecção consistente e resultados fiáveis ao longo do ciclo da cultura.
O produto integra a acção de superfície com redistribuição nos tecidos vegetais de Initium, uma substância com elevada afinidade à camada cerosa das plantas, a sistemia localizada e a capacidade curativa do cimoxanil, que penetra rapidamente nos tecidos, assegurando uma resposta eficaz logo após a aplicação.
Enervin Evo é descrito pela BASF como tendo dupla acção: preventiva, ao inibir o desenvolvimento de zoósporos nas infecções primárias e curativa, actuando nas fases iniciais da infecção, interrompendo o desenvolvimento do patógeno.
Além da sua eficácia, Enervin Evo apresenta um perfil favorável em termos de sustentabilidade, sendo selectivo para organismos auxiliares e contribuindo para estratégias de gestão de resistências.
Outro aspecto relevante é o facto de não apresentar impacto negativo na fermentação dos mostos nem na qualidade do vinho, factor particularmente importante para os produtores vitivinícolas.