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Especiais | 07-06-2026 10:00

BASF reforça protecção contra míldio com Enervin Evo

BASF reforça protecção contra míldio com Enervin Evo
ESPECIAL FEIRA NACIONAL DE AGRICULTURA
- foto DR
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Fungicida não apresenta impacto negativo na fermentação dos mostos nem na qualidade do vinho, factor particularmente importante para os produtores vitivinícolas.

Enervin Evo é um fungicida inovador desenvolvido pela BASF, para o controlo do míldio em diversas culturas, como videira, batateira, tomateiro e outras hortícolas. A solução destaca-se pela combinação de duas substâncias activas complementares, que garantem protecção consistente e resultados fiáveis ao longo do ciclo da cultura.
O produto integra a acção de superfície com redistribuição nos tecidos vegetais de Initium, uma substância com elevada afinidade à camada cerosa das plantas, a sistemia localizada e a capacidade curativa do cimoxanil, que penetra rapidamente nos tecidos, assegurando uma resposta eficaz logo após a aplicação.
Enervin Evo é descrito pela BASF como tendo dupla acção: preventiva, ao inibir o desenvolvimento de zoósporos nas infecções primárias e curativa, actuando nas fases iniciais da infecção, interrompendo o desenvolvimento do patógeno.
Além da sua eficácia, Enervin Evo apresenta um perfil favorável em termos de sustentabilidade, sendo selectivo para organismos auxiliares e contribuindo para estratégias de gestão de resistências.
Outro aspecto relevante é o facto de não apresentar impacto negativo na fermentação dos mostos nem na qualidade do vinho, factor particularmente importante para os produtores vitivinícolas.

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