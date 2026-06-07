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Especiais | 07-06-2026 07:00

Da ciência ao território: a ESAS na Feira Nacional de Agricultura

Da ciência ao território: a ESAS na Feira Nacional de Agricultura
ESPECIAL FEIRA NACIONAL DE AGRICULTURA
Igor Dias, Subdiretor da Escola Superior Agrária de Santarém - foto DR
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Contribuir, com conhecimento, proximidade e compromisso público, para uma agricultura mais qualificada, sustentável e preparada para os desafios das próximas décadas.

A Feira Nacional de Agricultura/Feira do Ribatejo (FNA) é, para Santarém, muito mais do que um grande certame: é um verdadeiro ponto de encontro entre conhecimento, produção, inovação e identidade rural.
Para a Escola Superior Agrária de Santarém (ESAS/IPSantarém), marcar presença na FNA é afirmar a sua missão enquanto instituição de ensino superior profundamente ligada ao território, às empresas, aos agricultores e aos desafios contemporâneos da agricultura e da alimentação.
Num contexto marcado pela transição climática, pela necessidade de sistemas alimentares mais sustentáveis e resilientes, pela digitalização e pela valorização dos recursos endógenos, a FNA constitui uma oportunidade única para aproximar a ciência da prática.
É neste espaço que se demonstra que o futuro do setor se constrói com formação qualificada, investigação aplicada e transferência efetiva de conhecimento. A ESAS tem procurado cumprir esse desígnio, formando técnicos superiores, desenvolvendo projetos com impacto real e criando pontes entre estudantes, produtores e organizações agroalimentares.
A edição de 2026, dedicada aos pequenos frutos, reforça esta visão de futuro: um setor competitivo, exigente e inovador, que cruza produção, tecnologia, qualidade, nutrição, mercados e sustentabilidade.
Para a região, a FNA projeta Santarém como capital agrícola do país. Para Portugal, afirma-se como montra da vitalidade do setor e da sua capacidade de adaptação. Para a ESAS, representa também uma responsabilidade acrescida: contribuir, com conhecimento, proximidade e compromisso público, para uma agricultura mais qualificada, sustentável e preparada para os desafios das próximas décadas.

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