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Especiais | 07-06-2026 18:00

J.S. Bioucas em Abrantes é oficina auto multimarcas e casa de pneus

J.S. Bioucas em Abrantes é oficina auto multimarcas e casa de pneus
ESPECIAL FESTAS DA CIDADE - ABRANTES
João Antunes, Rodrigo Bioucas, António Bioucas e João Santos - foto O MIRANTE
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Gerida por António José Bioucas e localizada na Avenida D. João I, representa as mais conhecidas marcas internacionais.

A J.S. Bioucas e Filhos, oficina auto e casa de pneus em Abrantes, pertencente à rede europeia de oficinas First Stop é uma empresa familiar que disponibiliza uma vasta gama de serviços para veículos, nomeadamente venda, montagem e calibragem de pneus; revisões e manutenção periódica de viaturas, (travões, suspensão, óleo), bem como diagnósticos e verificações gerais.
Localizada em Abrantes, na Avenida D. João I, é gerida por António José Bioucas, profissional com 36 anos de experiência no ramo automóvel. É distribuidor oficial de marcas como Bridgestone, Firestone, Continental, Yokohama, Pirelli, oferecendo aos clientes uma ampla escolha de medidas de prestígio em stock, com uma prestação de serviços de qualidade. Com parque privado, as instalações têm acesso para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida; área de inspecção de viaturas; área de espera de clientes com café, bebidas e wi-fi gratuito.
António José Bioucas faz um balanço positivo da actividade da empresa, embora não deixe de assinalar a diminuição crescente das margens de comercialização, devido ao aumento de preços dos materiais; exigentes obrigações fiscais, ambientais e funcionais, a par de cada vez mais burocracia.
A J.S. Bioucas e Filhos, está aberta de segunda a sexta-feira das 09h00 às 13h00 e das 14h30 às 19h00. Aos sábados encerra às 17h30.

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