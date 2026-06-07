Na Clinipé a enfermeira Sandra Pita trata da saúde dos pés

Qual o problema que encontra com mais frequência no atendimento?

Todo e qualquer problema relacionado com os pés e com a postura, normalmente quando já condiciona muito a vida da pessoa, pois não se aposta muito na prevenção na área dos pés.

Existem hábitos do dia a dia que prejudicam os pés sem que as pessoas se apercebam?

Sim. O uso de calçado inadequado é um dos hábitos que mais prejudica os pés. Muitas pessoas privilegiam a estética em vez do conforto e da estabilidade, o que pode agravar problemas e causar desconforto.

Que sinais devem levar uma pessoa a procurar ajuda especializada para os pés?

Alterações na pele ou unhas, dor, deformidades estranhas e dismétricas no calçado, espessamentos de pele dolorosos e esquisitos, enfim, qualquer sinal em que exista patologia a este nível.

Até que ponto a saúde dos pés pode influenciar a postura e a qualidade de vida?

A saúde dos pés influencia directamente a qualidade de vida. Mesmo pequenas alterações, como uma calosidade ou uma unha encravada, podem causar dor intensa e dificultar as actividades mais simples do dia a dia, afectando o conforto, a mobilidade e o bem-estar.

De que forma se pode agravar esse problema?

Para minimizar ou aliviar as dores, adoptamos posturas incorrectas e ainda pioramos a situação, pois a zona que ainda tinha alguma estabilidade destabiliza. É uma roda de sintomas, problemas e alterações que devem ser avaliados quanto antes.

Qual é a importância da prevenção e do acompanhamento regular?

A prevenção e o acompanhamento regular ajudam a detetar problemas cedo e a evitar complicações, garantindo mais saúde e conforto dos pés.

Mas caso exista alguma patologia?

Aí sim, a pessoa deve procurar um Profissional de Saúde e ser acompanhada regularmente.

Que diferenças existem entre um cuidado estético e um tratamento clínico dos pés?

Os cuidados estéticos são para embelezar os pés, enquanto os clínicos tratam e previnem problemas de saúde e devem ser feitos por profissionais qualificados.

O que a continua a motivar após tantos anos dedicados à enfermagem podológica?

O que me motiva é ver o alívio das pessoas sem dor e perceber que, muitas vezes, pequenas mudanças nos cuidados e no calçado fazem grande diferença.

Que mensagem gostaria de deixar às pessoas sobre a importância de cuidar dos pés?

Esteja atento a qualquer alteração ou dor e procure ajuda especializada o mais cedo possível, pois os problemas simples são mais fáceis de resolver e evitar complicações. Acima de tudo, confie os seus pés a profissionais qualificados.